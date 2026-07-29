A un año de la agresión a Emiliano Aldaco, exjugador de Lobos, ¿qué ha pasado con el caso?

El pasado 27 de julio se cumplió un año del ataque que dejó gravemente herido a Emiliano Aldaco, quien continúa en proceso de recuperación junto con el acompañamiento de su familia, que mantiene actividades para reunir los recursos necesarios para su tratamiento. De acuerdo con la información más reciente compartida por la familia, Emiliano necesita reunir alrededor de 400 mil pesos para adquirir una prótesis craneal diseñada especialmente para él, procedimiento que forma parte de su proceso de rehabilitación. Cabe recordar que el joven resultó gravemente herido durante la madrugada del 27 de julio de 2025, tras una riña registrada en la colonia Omega. Como consecuencia de las lesiones sufrió un traumatismo cerebral severo que obligó a los médicos a practicarle una cirugía de emergencia para retirar una parte del cráneo y reducir la inflamación.

En el ámbito judicial, el proceso penal contra el presunto agresor, Martín “N” continúa luego de que hace casi un año le fue imputado el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa y permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde entonces, luego de que no se autorizara un cambio en dicha medida. Actualmente, el caso se encuentra en espera de la celebración de la audiencia intermedia. El Club Cargadores de Saltillo ha sido uno de los principales canales para difundir información sobre el estado de salud del joven y las colectas organizadas para apoyar a su familia. Entre las actividades recientemente anunciadas se encuentra una rifa de un automóvil V8 con boletos de 100 pesos. Originalmente, el sorteo estaba programado para realizarse durante el medio tiempo de un evento a beneficio al que el Club llamó Aldaco Bowl, celebrado el pasado 26 de julio. Sin embargo, debido a que aún quedan boletos disponibles, la nueva fecha quedó programada para el 21 de agosto.

La información sobre la rifa se encuentra disponible en https://rifaclubcargadores-de-saltillo.com, donde hasta este miercóles se reportaba la disponibilidad de mil 958 boletos. Tanto el Club Cargadores de Saltillo como el propio Emiliano y la familia Aldaco han difundido la iniciativa en redes sociales, con el propósito de invitar a la ciudadanía a participar y contribuir a la recaudación de fondos para su tratamiento.

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