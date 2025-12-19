Catorce empresas se interesan por construir estaciones del tren Saltillo-Monterrey

Documentos públicos de la licitación de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey revelaron que son 14 las empresas que se han interesado en realizar la obra.

Las corporaciones asistieron a la primera junta de aclaraciones realizada el pasado 9 de diciembre y además expresaron sus dudas a través de la plataforma Compras MX.

El proceso contempla una segunda junta de aclaraciones a realizarse este viernes 19 de diciembre y será hasta el próximo 16 de enero cuando se haga la presentación y apertura de proposiciones, cuando además se definirá la fecha del fallo.

La licitación contempla la construcción de cuatro estaciones del tren de pasajeros: Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García.

Las empresas que se registraron en la primera junta de aclaraciones son las siguientes: ASCH, S.A. de C.V., Caabsa Constructora, S.A. de C.V., COMSA Infraestructuras, S.A. de C.V., Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V., Contratista General de América Latina, S.A. de C.V., Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., I 25, S.A. de C.V., ICA Constructora, S.A. de C.V., Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V., Innovaciones Técnicas en Cimentación, S.A. de C.V., La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. y Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V.

Entre ellas destaca que ICA Constructora lideró el consorcio que ganó la licitación para construir el tramo Unión San Javier - Arroyo El Sauz, en Tamaulipas, del mismo proyecto.

Esta empresa también fue una de las más activas en cuanto a la primera junta de aclaraciones, destacando que la Agencia Regulardora del Transporte Ferroviario (ARTF) -encargada de la licitación- le reiteró que la empresa ganadora debe contemplar “problemas sociales” derivados de la construcción de las estaciones.

La empresa también expuso que si al tratarse de una licitación federal, la ganadora quedaría exenta de impuestos locales, a lo que se le respondió que también debe contemplarlos en su propuesta económica.

También destaca que ni de forma presencial ni de manera virtual participó Operadora CICSA de Carlos Slim, empresa que se encargará del tramo Saltillo-Santa Catarina.