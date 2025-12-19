Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros

El pasado 15 de diciembre presentó su primer informe de resultados Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado. De lo expuesto, resulta conveniente informar sobre los resultados derivados de este nuevo modelo de gestión pública —que inclusive ha sido reconocido por la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo—.

Evidente es que lo anterior no había sido posible sin la capacidad política del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien tuvo a bien generar una concertación política que derivó en estrategias multinivel y multidisciplinarias.

Gracias a ello es que el Modelo de Seguridad Coahuila es ejemplo a nivel nacional por sus buenas prácticas e innovaciones del quehacer público.

Dejando de lado, algunos avances relevantes pero ciertamente más técnicos; puedo describir algunos avances en materia de procuración de justicia y seguridad, que el día del informe, cualquier asistente, pudo dar cuenta al descargar, el resumen ejecutivo que se encontraba a disposición el día del evento por medio de instrumentos digitales.

De lo anterior se puede resaltar:

Finalmente, lo descrito solo es una pequeña parte de la información que presentó el Fiscal General del Estado, de una manera práctica para los coahuilenses. Con hechos, en Coahuila se transita en preservar el orden público y garantizar el estado de derecho.