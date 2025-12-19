Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros

Opinión
/ 19 diciembre 2025
    Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros
    En Coahuila se transita en preservar el orden público y garantizar el estado de derecho. VANGUARDIA

El Modelo de Seguridad Coahuila es ejemplo a nivel nacional por sus buenas prácticas e innovaciones del quehacer público

El pasado 15 de diciembre presentó su primer informe de resultados Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado. De lo expuesto, resulta conveniente informar sobre los resultados derivados de este nuevo modelo de gestión pública —que inclusive ha sido reconocido por la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo—.

Evidente es que lo anterior no había sido posible sin la capacidad política del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien tuvo a bien generar una concertación política que derivó en estrategias multinivel y multidisciplinarias.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Regalos (políticamente) navideños

Gracias a ello es que el Modelo de Seguridad Coahuila es ejemplo a nivel nacional por sus buenas prácticas e innovaciones del quehacer público.

Dejando de lado, algunos avances relevantes pero ciertamente más técnicos; puedo describir algunos avances en materia de procuración de justicia y seguridad, que el día del informe, cualquier asistente, pudo dar cuenta al descargar, el resumen ejecutivo que se encontraba a disposición el día del evento por medio de instrumentos digitales.

De lo anterior se puede resaltar:

Finalmente, lo descrito solo es una pequeña parte de la información que presentó el Fiscal General del Estado, de una manera práctica para los coahuilenses. Con hechos, en Coahuila se transita en preservar el orden público y garantizar el estado de derecho.

Temas


política
Política Coahuila

true

Abraham Álvarez

Columna: Vía comento

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Maquia-bélico

Trump: Maquia-bélico
true

La 4T, en la cuerda floja con Trump
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Lomas de Lourdes fue incluida en el programa Colonias al 100, considerado sin precedentes en Saltillo.

Javier Díaz supervisa avances del programa Colonias al 100 en Lomas de Lourdes
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
Camino. Dirigida por Gabriel Ramos y filmada en Saltillo, ‘El Desaire’ ha tenido presencia en festivales como Cannes, Los Ángeles, Austria y ahora Arizona, consolidando su proyección internacional.

¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, el 8 de diciembre de 2025. El presidente anunció un rescate financiero de 12 000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, afectados en gran medida por sus políticas comerciales.

Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela