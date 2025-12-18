Coahuila: Regalos (políticamente) navideños

En el patio central de Palacio Rosa en Saltillo, hay un pino de seis metros de altura decorado con esferas verdes, blancas y rojas (made in Taiwan). Dieciocho adornos colgantes de acrílico en forma de copo de nieve y gota de hielo (made in Korea) abrazan la circunferencia del árbol navideño cortado en la Sierra de Arteaga.

Los recortes presupuestales del Gobierno Federal, por 3 mil 900 millones de pesos en 2024 y 2025, impidieron la compra de luces navideñas de LED con una aplicación de inteligencia artificial (made in Japan).

Desde la estrella ubicada en la punta alta del pino, baja, en forma de moño, un grueso listón rojo (made in China). Un sarape de Saltillo, sobre el cual está un nacimiento y sus personajes, rodea la base del pino (un “lame suelas” con rostro de hereje –y cuyo nombre me reservo por ser Navidad– integrante del staff del gobernador Manolo Jiménez, puso en el pesebre, tras el niño Dios, una minirréplica de la estatua del jinete que monta un toro de rodeo, ubicada en el Paseo Capital Saltillo).

Sin estorbar la visibilidad del nacimiento, está una serie de regalos amontonados: mientras los altoparlantes del patio reproducen la canción country “Have a Holly Jolly Christmas”, de Burl Ives.

Los regalos, envueltos en cajas de distintos tamaños, tienen una peculiaridad: incluyen un mensaje, inspirado en las galletas de la fortuna chinas, que definiría el futuro político de los invitados a partir de 2026.

Los invitados sufren la espera para abrir los regalos: algunos tienen su frecuencia cardíaca a tope; otros sudan de manera excesiva y los demás sienten una opresión aguda en el pecho. En todos, la irritabilidad está a flor de piel.

No delataré mi fuente, pero tuve acceso a cada mensaje y destinatario. Los compartiré con mi máscara de Grinch bien puesta, porque en política Santo Clos no existe, pero sí las consecuencias de los hechos derivados de las capacidades y las decisiones de cada actor político. Mencionaré los siete mensajes más relevantes, a mi parecer.

El primero está dentro de una cajita sin moño y envuelto en papel estraza. Está dirigido a las panistas Esther Quintana (secretaria de Cultura) y Mayra Valdés (secretaria de la Mujer): “Para poder tomar, primero hay que dar: rota la alianza, gracias por participar”.

El segundo mensaje está en una cajita igual. Es para Ángel M. Sánchez Guajardo (secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial): “Prepárate un té y espera la compañía de tu mami Mary Telma, por ser tú el hijazo de su vidaza y ella, comadre de dos Moreiras. Pronto tomarás vacaciones de las vacaciones”.

A partir de este momento, las cajas de los mensajes son grandes, con moños coloridos y envoltorios brillosos. El tercer mensaje es para Óscar Pimentel (secretario de Gobierno): “Un nuevo comienzo te pondrá en camino; serás diputado local e inclusive presidente del Congreso de 2026 a 2029”. El cuarto es para José Antonio Gutiérrez (secretario de Finanzas): “Cuando tu mundo oscurezca por la deuda y los recortes, detente y huele las flores para que no pierdas la razón”.

El quinto es para Federico Fernández (fiscal general): “No desvíes tu camino de forma impetuosa antes de que empiece el viaje porque ello te podría llevar a la Secretaría de Gobierno, a una diputación local o a una gélida banca de cemento en la alameda”.

El sexto mensaje es para Gabriel Elizondo (responsable de Mejora): “Abre los ojos; Compare, luego ábrelos de nuevo: tu futuro está en el Congreso local o federal. Respira profundo y ubícate, comparito”.

El séptimo mensaje es para Luz Elena Morales (presidenta del Congreso local): “La fortuna sonríe a quienes se preparan desde la Secretaría de la Mujer o, en el mejor de los casos, desde Mejora. Ten fe y camina pa’delante a pasos de gigante”.

En el árbol navideño había regalos para todos menos para Blas González (jefe de Gabinete), Diego Rodríguez (subsecretario general de Gobierno), Cristina Amezcua (secretaria de Turismo), Carlos Robles (presidente del PRI) y el mentado Caballo Negro. ¿Se habrán portado mal? Ojalá alcancen un regalo para el Día de Reyes o, al menos, tamales el Día de la Candelaria, nada más.

Nota 1: El hereje ya fue boletinado en todas las iglesias de la Diócesis de Saltillo.

Nota 2: Felices Navidades y un esperanzado 2026 para usted, apreciado lector. Dios mediante, retomaré nuestra agradecida conversación en enero de 2026.