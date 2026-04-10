Abogado ligado al PT en Coahuila, detenido en Quintana Roo acusado por extorsión y despojo

De acuerdo con la Fiscalía, el ahora detenido es señalado por hechos ocurridos el 7 de mayo de 2025 en la comunidad de Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, donde, junto con otros sujetos, habría interceptado a un hombre en su propio predio, amenazándolo con armas de fuego.

FRONTERA, COAH.- Guadalupe Ramón Manrique Muñoz, abogado que participó en la elección donde Javier Castillo fue candidato a la alcaldía de Frontera , vinculado al Partido del Trabajo (PT), fue detenido en Quintana Roo, acusado de operar bajo esquemas similares a los del crimen organizado.

La víctima habría sido privada de su libertad y trasladada a un inmueble habilitado como oficina, donde fue golpeada y obligada a firmar pagarés y ceder derechos de propiedad. Las investigaciones indican que el imputado utilizaba su profesión de abogado para dar apariencia legal a estas acciones.

PROCESO JUDICIAL Y ANTECEDENTES

Tras la denuncia, la autoridad ministerial integró la carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación en Benito Juárez.

El detenido fue ingresado al centro penitenciario correspondiente, donde enfrentará proceso por el delito de extorsión.

Este caso reabre el debate sobre los mecanismos de selección de perfiles dentro del partido, al señalar posibles antecedentes delictivos en figuras vinculadas a su estructura operativa.