Abogado ligado al PT en Coahuila, detenido en Quintana Roo acusado por extorsión y despojo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 10 abril 2026
    Abogado ligado al PT en Coahuila, detenido en Quintana Roo acusado por extorsión y despojo
    Ramón Manrique habría sido líder de una célula criminal dedicada a la extorsión. CORTESÍA

Según las autoridades, Ramón Manrique utilizaba armas de fuego para despojar a ciudadanos de sus propiedades

FRONTERA, COAH.- Guadalupe Ramón Manrique Muñoz, abogado que participó en la elección donde Javier Castillo fue candidato a la alcaldía de Frontera, vinculado al Partido del Trabajo (PT), fue detenido en Quintana Roo, acusado de operar bajo esquemas similares a los del crimen organizado.

De acuerdo con la Fiscalía, el ahora detenido es señalado por hechos ocurridos el 7 de mayo de 2025 en la comunidad de Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, donde, junto con otros sujetos, habría interceptado a un hombre en su propio predio, amenazándolo con armas de fuego.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/exigen-justicia-por-menor-de-6-anos-tras-presunto-abuso-de-su-hermano-en-acuna-LD19920391

La víctima habría sido privada de su libertad y trasladada a un inmueble habilitado como oficina, donde fue golpeada y obligada a firmar pagarés y ceder derechos de propiedad. Las investigaciones indican que el imputado utilizaba su profesión de abogado para dar apariencia legal a estas acciones.

PROCESO JUDICIAL Y ANTECEDENTES

Tras la denuncia, la autoridad ministerial integró la carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación en Benito Juárez.

El detenido fue ingresado al centro penitenciario correspondiente, donde enfrentará proceso por el delito de extorsión.

Este caso reabre el debate sobre los mecanismos de selección de perfiles dentro del partido, al señalar posibles antecedentes delictivos en figuras vinculadas a su estructura operativa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Extorsiones

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
Lo dice la ley

Lo dice la ley
true

Fracking, una fractura política en la 4T
true

POLITICÓN: Región Sureste reafirma su liderazgo automotriz en el Stellar Autofest
Durante el operativo, binomios caninos K9 apoyaron en la detección de droga al interior de la vivienda inspeccionada en Saltillo.

Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas
Jugadores de Pokémon GO en Saltillo convocan a la ciudadanía a donar alimento y artículos de limpieza para apoyar a un refugio animal local.

Más que un juego: entrenadores de Pokémon GO organizan colecta con causa en Saltillo
La Nave Verde aprovechó un rally en la tercera para marcar diferencia.

Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium
La nueva ley busca formalizar la industria y atraer inversiones en un sector marcado por la minería ilegal y los desafíos ambientales.

Venezuela aprueba una nueva ley para abrir la minería a los inversionistas extranjeros