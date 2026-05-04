Abogados de Coahuila denuncian sesgo judicial y abandono de derechos de la infancia

En entrevista, indicaron que a lo largo de los años han observado fallas sistemáticas en la impartición de justicia.

Los especialistas en Derecho, Martín Mario Vázquez López y Apolinar Rodríguez Rocha, alzaron la voz contra lo que describen como un sistema judicial sesgado y colapsado que favorece de manera desproporcionada a las mujeres y deja en el olvido a las infancias.

Apolinar Rodríguez señaló que la justicia en el estado ha dejado de analizar los casos de forma individual para aplicar criterios genéricos que favorecen políticamente solo a una de las partes, a costa de la criminalización sistemática del hombre y el abandono de los derechos de los menores.

UN SISTEMA QUE IGNORA AL NIÑO

Uno de los puntos más críticos señalados es la transición hacia una “adultocracia”.

Citaron como ejemplo la implementación del divorcio incausado. Indicaron que, aunque se promueve como una solución rápida para disolver vínculos, en la práctica funciona como un “trámite de registro civil” que entrega actas de divorcio en 15 días, pero deja en el limbo temas fundamentales como las pensiones alimenticias, la custodia y la convivencia.

Para los abogados Apolinar y Martín Mario, esta rapidez administrativa expone a los niños a “familias reconstituidas”, donde aumentan los riesgos de violencia.

“La protección debe ser para los niños”, enfatizó Apolinar Rodríguez.

LA ‘FÁBRICA DE DELITOS’ Y EL SESGO DE GÉNERO

Los abogados denuncian que la invención de delitos en contra de varones se ha convertido en una “regla” más que en una excepción.

Sostienen que los partidos políticos utilizan el empoderamiento femenino como un estandarte para captar votos, lo que ha llevado a los jueces a dictar medidas cautelares, como la separación de los hijos de sus padres, sin pruebas mínimas ni estudios socioeconómicos previos.

Incluso, señalaron que se ha detectado la existencia de abogados penalistas que son exfuncionarios de la Fiscalía y que asesoran a mujeres para presentar denuncias falsas con fines económicos.

De acuerdo con los abogados entrevistados, casi todos los varones que ingresan a prisión por delitos sexuales son víctimas de violencia dentro de los centros penitenciarios.