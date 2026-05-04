Abogados de Coahuila denuncian sesgo judicial y abandono de derechos de la infancia

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Abogados de Coahuila denuncian sesgo judicial y abandono de derechos de la infancia
    Apolinar Rodríguez sostuvo que el Poder Judicial de Coahuila debe corregir el sesgo con el que resuelve asuntos familiares y penales, al advertir que actualmente se están vulnerando tanto los derechos de los hombres como el interés superior de la niñez. CORTESÍA

Los juristas Martín Mario Vázquez López y Apolinar Rodríguez Rocha criticaron que el sistema judicial aplique criterios generalizados sin valorar cada caso, lo que afecta a hombres acusados

Los especialistas en Derecho, Martín Mario Vázquez López y Apolinar Rodríguez Rocha, alzaron la voz contra lo que describen como un sistema judicial sesgado y colapsado que favorece de manera desproporcionada a las mujeres y deja en el olvido a las infancias.

En entrevista, indicaron que a lo largo de los años han observado fallas sistemáticas en la impartición de justicia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arrancara-pri-coahuila-campanas-de-territorio-a-pie-y-de-contacto-con-la-gente-carlos-robles-DA20464564

Apolinar Rodríguez señaló que la justicia en el estado ha dejado de analizar los casos de forma individual para aplicar criterios genéricos que favorecen políticamente solo a una de las partes, a costa de la criminalización sistemática del hombre y el abandono de los derechos de los menores.

UN SISTEMA QUE IGNORA AL NIÑO

Uno de los puntos más críticos señalados es la transición hacia una “adultocracia”.

Citaron como ejemplo la implementación del divorcio incausado. Indicaron que, aunque se promueve como una solución rápida para disolver vínculos, en la práctica funciona como un “trámite de registro civil” que entrega actas de divorcio en 15 días, pero deja en el limbo temas fundamentales como las pensiones alimenticias, la custodia y la convivencia.

Para los abogados Apolinar y Martín Mario, esta rapidez administrativa expone a los niños a “familias reconstituidas”, donde aumentan los riesgos de violencia.

“La protección debe ser para los niños”, enfatizó Apolinar Rodríguez.

LA ‘FÁBRICA DE DELITOS’ Y EL SESGO DE GÉNERO

Los abogados denuncian que la invención de delitos en contra de varones se ha convertido en una “regla” más que en una excepción.

Sostienen que los partidos políticos utilizan el empoderamiento femenino como un estandarte para captar votos, lo que ha llevado a los jueces a dictar medidas cautelares, como la separación de los hijos de sus padres, sin pruebas mínimas ni estudios socioeconómicos previos.

Incluso, señalaron que se ha detectado la existencia de abogados penalistas que son exfuncionarios de la Fiscalía y que asesoran a mujeres para presentar denuncias falsas con fines económicos.

De acuerdo con los abogados entrevistados, casi todos los varones que ingresan a prisión por delitos sexuales son víctimas de violencia dentro de los centros penitenciarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-es-la-septima-entidad-con-mas-investigaciones-por-trafico-de-sustancias-incidencia-crece-al-doble-DC20442537

JUSTICIA JUVENIL BAJO LA LUPA

Los abogados indicaron que llevan casos de jóvenes de entre 14 y 17 años que, tras rupturas sentimentales, son denunciados falsamente por sus parejas.

“Los tienen en sus casas más de un año, sin poder ir a la escuela”, dijo el abogado Martín Mario Vázquez.

Explicó que el sistema de justicia penal para adolescentes está imponiendo arraigos domiciliarios que impiden a los menores asistir a la escuela o realizar actividades deportivas, truncando su desarrollo educativo y social por periodos de hasta un año.

Finalmente, los especialistas exigieron que el Poder Judicial de Coahuila deje de lado el “sesgo cognitivo” y capacite a jueces y magistrados en materia de justicia infantil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos De Los Niños
Justicia
Mujeres

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Poder Judicial

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernadora interina de Sinaloa

Gobernadora interina de Sinaloa
NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila

NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila
Hércules, un pueblo que va quedando solo

Hércules, un pueblo que va quedando solo
La vacuna protege contra nueve tipos del virus del papiloma humano, incluyendo aquellos asociados al desarrollo de cáncer y verrugas genitales.

Garantizan vacuna contra el VPH para menores en Coahuila
La agresión ocurrió en la caseta de vigilancia del fraccionamiento, donde el trabajador fue interceptado por los presuntos responsables tras solicitarles información sobre su ingreso al lugar.

Saltillo: agrede familia a vigilante en fraccionamiento Real del Sol II (video)
Montes jugó en Japón con los Gigantes de Yomiuri en 2024.

Saraperos refuerza su infield con la llegada de Coco Montes
El gobernador de Sinaloa ha negado sistemáticamente los vínculos con el crimen organizado, calificando las acusaciones como una estrategia para socavar a su partido.

EU detonó un escándalo de corrupción que sacude a México
Una mina ilegal en el territorio protegido del pueblo Yanomami en la Amazonía, en el estado de Roraima, Brasil.

La fiebre por los minerales críticos dispara la minería ilegal en la Amazonía