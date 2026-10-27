Abre FGR investigación contra empresario por posible falsedad en subasta de AHMSA

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    Abre FGR investigación contra empresario por posible falsedad en subasta de AHMSA
    La indagatoria busca esclarecer un posible delito de falsedad en declaraciones relacionado con la propuesta presentada por la empresa. ARCHIVO

La investigación se centra en José Arturo Domínguez Arteaga, representante legal de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles irregularidades en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa), realizada el pasado 25 de septiembre, luego de que el representante de la empresa CIESA presentara una oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir ambas compañías.

El Ministerio Público Federal solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles que entregue, en un plazo de cinco días hábiles, copias certificadas del expediente de la subasta, como parte de una investigación por el posible delito de falsedad en declaraciones.

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La indagatoria se centra en José Arturo Domínguez Arteaga, representante legal de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), quien presentó una propuesta económica para adquirir la unidad productiva de AHMSA y Minosa.

La participación de la empresa quedó bajo revisión ante posibles incumplimientos de los requisitos de garantía y solvencia exigidos para el procedimiento. Por ello, la Fiscalía busca examinar los documentos y las actuaciones de la audiencia para determinar si existen elementos que acrediten alguna irregularidad.

La investigación quedó registrada bajo la carpeta FED/CDMX/SPE/0005132/2026 y está relacionada con el concurso mercantil de AHMSA, identificado con el expediente 19/2023.

El juzgado deberá entregar la documentación solicitada dentro del plazo establecido o justificar legalmente si existe algún impedimento para hacerlo.

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La indagatoria abre un nuevo frente legal en el proceso de venta de las siderúrgicas, cuyo futuro permanece incierto después de más de tres años de paralización de las operaciones de AHMSA y de una crisis que ha afectado a miles de trabajadores y sus familias.

La FGR deberá determinar si la propuesta presentada durante la subasta contiene información falsa o si se cometió algún delito. Hasta el momento, el inicio de la investigación no implica que exista una resolución de culpabilidad contra el representante legal de CIESA.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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