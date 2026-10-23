Advierte diputado Alfredo Paredes riesgo de que acreedores se queden con bienes de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Las opciones para rescatar a Altos Hornos de México (AHMSA) se están agotando, advirtió el diputado local Jesús Alfredo Paredes López, quien señaló que el proceso jurídico podría derivar en que los acreedores comiencen a quedarse con los bienes y propiedades de la empresa como forma de pago. De acuerdo con el legislador, ante la falta de un comprador solvente, lo más seguro es que las instituciones a las que se les debe dinero ejecuten el patrimonio de la acerera. Entre los principales acreedores señaló a corporativos como Cargill y Afirme, así como a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Las opciones se han estado agotando de forma acelerada y lo que verdaderamente pinta en el horizonte es que empiecen los acreedores a cobrar lo que se les debe mediante el proceso jurídico que venga”, expresó Paredes López. PROCESO LEGAL SIGUE EN CURSO A pesar de las advertencias sobre el agotamiento de las vías de rescate, el panorama legal actual indica que el concurso mercantil continúa su curso. El proceso judicial sigue vigente con la programación de la tercera subasta, en la que se mantiene la participación activa de los acreedores con garantías, como Afirme y Cargill.

El diputado explicó que, si bien se mantiene la esperanza de que un inversor con suficiente solvencia económica adquiera las instalaciones y reactive la planta, las severas trabas legales y técnicas complican cualquier intento a corto plazo, pues se exige un complejo entramado de acuerdos con el Gobierno Federal. Frente a este panorama de reestructuración o venta de activos, sostuvo que la defensa de la base obrera es la prioridad. “Buscamos firmemente que los derechos y el pago pendiente de los obreros sean colocados por encima de cualquier otro interés dentro de todo este proceso legal y financiero que se defina”, concluyó el legislador.