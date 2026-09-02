Abre IEC convocatoria para integrar Comités Municipales Electorales; seleccionará a 190 personas

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) abrió la convocatoria para seleccionar a 190 personas que integrarán los Comités Municipales Electorales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, en el que se renovarán los 38 ayuntamientos de la entidad. Durante una rueda de prensa, el organismo informó que los ciudadanos seleccionados ocuparán cargos de Presidencia, Secretaría y Consejerías en estos órganos, encargados de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de la elección en cada municipio.

El presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, destacó la participación ciudadana dentro de la organización de los comicios, mientras que la consejera electoral Patricia Guadalupe González Mijares presentó los requisitos, documentación, etapas y criterios considerados para el proceso de selección. De acuerdo con la convocatoria, se contempla asignar al menos 20 por ciento de los puestos de cada Comité a personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados, siempre que cumplan con los requisitos legales, administrativos y el perfil requerido. El registro permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre y el Consejo General deberá aprobar la integración de los Comités Municipales Electorales a más tardar el 31 de octubre. ACERCAN CONVOCATORIA EN BRAILLE Como parte del proceso, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) entregó al IEC 20 cuadernillos en sistema Braille con el contenido de la convocatoria, dirigidos a facilitar su consulta por personas con discapacidad visual.

La consejera electoral Leticia Bravo Ostos, presidenta de la Comisión de Paridad de Género e Inclusión, señaló que el material busca ampliar las posibilidades de participación de personas con discapacidad visual en el proceso de integración de los comités. La convocatoria puede consultarse también a través del sitio web del Instituto Electoral de Coahuila.