Abre sector restaurantero de Coahuila bolsa de trabajo para estudiantes por periodo vacacional

Isidoro García, representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Coahuila, explicó que la estrategia busca capitalizar la infraestructura y el aprendizaje adquiridos recientemente en la región.

El sector restaurantero de Coahuila alista una estrategia integral para la temporada vacacional de verano mediante la contratación temporal de jóvenes estudiantes en la entidad.

“Nos hemos reunido un par de empresarios de varias cámaras, la OCV, Canirac, Canacintra y hemos visto cómo vamos a capitalizar todo lo aprendido... para poderlo capitalizar para el tema del verano”, afirmó el líder empresarial.

El líder del sector gastronómico detalló que esta temporada vacacional representa un área de oportunidad ideal para que los estudiantes universitarios y jóvenes obtengan ingresos en modalidades de media jornada, jornada completa o fines de semana.

García destacó que Coahuila se ha posicionado fuertemente en el turismo de romance debido a las ventajas competitivas que ofrece la entidad frente a los estados vecinos en infraestructura y condiciones climáticas.

“Coahuila se ha convertido en lugar turístico para bodas. ¿Por qué? Porque tiene un clima mejor que el del estado vecino de Nuevo León y también tiene condiciones muy buenas en pueblos mágicos o en jardines viñedos”, aseguró.

Respecto a las remuneraciones, los jóvenes que ingresen a laborar de manera formal durante este periodo podrán percibir ingresos competitivos que combinan el sueldo base estipulado por la ley y el esquema de propinas.

“El sueldo mínimo es superior a los 2,000 pesos por semana en el sueldo fijo de una jornada normal regular... Adicional puede llevarse hasta la misma cantidad, más o menos 2,100 a 2,500 pesos de propina”, detalló García.

Para los eventos especiales como los banquetes de bodas, los ingresos por jornada se promedian entre 800 y 1,100 pesos de base, sumando una cantidad similar por concepto de gratificaciones por el servicio.

La convocatoria también incluye a menores de 16 años, siempre y cuando cumplan con las normativas de la Secretaría del Trabajo, la firma de consentimiento de los padres y el documento correspondiente por parte del empleador.

Finalmente, el representante de Canirac Coahuila exhortó a los jóvenes interesados en aplicar a la bolsa de trabajo a realizar el contacto directo con el organismo mediante sus plataformas digitales institucionales.

“Pudiéramos dar el teléfono, pero creo que lo mejor es que lo hagan a través de las redes sociales. Creo que es lo más práctico para los muchachos. Ahí siempre estará Erika Salas y Gloria para seguir al pendiente”, concluyó.