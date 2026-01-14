Javier Díaz, alcalde de Saltillo, firma convenio de alianza en turismo y desarrollo económico con Monterrey

Saltillo
/ 14 enero 2026
    Javier Díaz, alcalde de Saltillo, firma convenio de alianza en turismo y desarrollo económico con Monterrey
    El acuerdo busca fortalecer a Saltillo en los ámbitos turístico y económico, puntualizó el alcalde Javier Díaz.

De frente a la máxima justa deportiva a nivel internacional, el alcalde de Saltillo, reafirmó la participación de Saltillo como subsede del encuentro.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, concretó la firma del convenio de colaboración con la administración del Ayuntamiento de Monterrey. Este compromiso tiene como uno de sus objetivos el fortalecer a la capital coahuilense, sobre todo, en cuestión turística y económica durante el encuentro de fútbol de mayor relevancia a nivel internacional.

Al momento de la firma, Díaz González afirmó que Saltillo se encuentra preparado con 4 mil habitaciones, además de una amplia oferta turística como la ruta Vinos y Dinos, que se relanzó en 2025 con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; 22 museos, entre ellos el Museo del Desierto, el museo de paleontología más grande e importante de Latinoamérica; así como una gran riqueza gastronómica.

Mencionó además que se reactivó la conectividad aérea con el relanzamiento del Aeropuerto de Saltillo, con vuelos a la Ciudad de México y próximamente a Cancún, a los que se irán incorporando más destinos.

“Estamos puestos para entrarle con todo, para trabajar de la mano con nuestros amigos regiomontanos. Este es el primer paso de una relación fructífera, no solo en materia turística”, afirmó.

$!Autoridades de Nuevo León puntualizaron que la unión entre ambas ciudades puede impulsar el turismo.
Autoridades de Nuevo León puntualizaron que la unión entre ambas ciudades puede impulsar el turismo. FOTO: CORTESÍA

Aseguró que este convenio representa también el inicio de una relación de colaboración en materia turística y en otros temas que podrán seguir desarrollándose entre Monterrey y Saltillo posterior a la máxima fiesta del fútbol.

Así mismo, se comentó que Monterrey cuenta con alrededor de 12 mil habitaciones y que, aun sumando las de municipios como San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina, Guadalupe o Juárez, será necesario incorporar la capacidad instalada de Saltillo, lo que generará importantes beneficios para toda la región.

Además, se enfatizó la posición estratégica del Aeropuerto de Saltillo, que incluso beneficia al área metropolitana de Monterrey.

En este sentido, señalaron que es estratégico realizar acciones conjuntas entre ambas ciudades y por ello reiteraron la disposición de trabajar de una forma “coordinada, eficiente y efectiva”.

Funcionarios coincidieron en que la firma de este convenio también se presenta como una oportunidad para acercar aún más a ambas capitales con acciones que impulsen una derrama económica y posicionen a las dos ciudades como referentes del turismo cultural, gastronómico y enológico a nivel global.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

