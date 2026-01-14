Javier Díaz, alcalde de Saltillo, firma convenio de alianza en turismo y desarrollo económico con Monterrey

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, concretó la firma del convenio de colaboración con la administración del Ayuntamiento de Monterrey. Este compromiso tiene como uno de sus objetivos el fortalecer a la capital coahuilense, sobre todo, en cuestión turística y económica durante el encuentro de fútbol de mayor relevancia a nivel internacional.

Al momento de la firma, Díaz González afirmó que Saltillo se encuentra preparado con 4 mil habitaciones, además de una amplia oferta turística como la ruta Vinos y Dinos, que se relanzó en 2025 con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; 22 museos, entre ellos el Museo del Desierto, el museo de paleontología más grande e importante de Latinoamérica; así como una gran riqueza gastronómica.

Mencionó además que se reactivó la conectividad aérea con el relanzamiento del Aeropuerto de Saltillo, con vuelos a la Ciudad de México y próximamente a Cancún, a los que se irán incorporando más destinos.

“Estamos puestos para entrarle con todo, para trabajar de la mano con nuestros amigos regiomontanos. Este es el primer paso de una relación fructífera, no solo en materia turística”, afirmó.