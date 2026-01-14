UAdeC abre cursos de inglés en nueva sede de Ciudad Universitaria Torreón

TORREÓN, COAH.- A partir del próximo 14 de enero de 2026, el Centro de Idiomas Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) comenzará a impartir cursos de inglés en una nueva sede ubicada en Ciudad Universitaria Campus Torreón, con el propósito de acercar este servicio a la comunidad estudiantil y al público en general.

El arranque será con el Curso de Inglés Nivel 1 en modalidad presencial, el cual se impartirá de lunes a viernes en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas. Este curso tendrá una duración de dos meses y un costo de 915 pesos para alumnos y trabajadores de la UAdeC, mientras que para el público en general será de mil 560 pesos.

Además de esta nueva sede, el Centro de Idiomas UL mantiene su oferta académica en sus instalaciones de Prolongación Comonfort y Bulevar Revolución, donde brinda cursos de inglés y otros idiomas como español para extranjeros, japonés, alemán, coreano, chino mandarín, francés e italiano, en distintos horarios y modalidades.

Para jóvenes y adultos, el curso de inglés ofrece clases presenciales de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a 9:00, 9:00 a 11:00, 12:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas, así como la modalidad en línea de 19:00 a 21:00 horas. En el caso de niños de 8 a 12 años y adolescentes de 12 a 14 años, las clases se imparten de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas.

Por su parte, el curso sabatino tiene una duración de cuatro meses por nivel. Los niños de 8 a 12 años asisten de 9:00 a 13:00 horas; los adolescentes de 12 a 14 años de 9:00 a 13:30 horas; y los adultos de 15 años en adelante pueden elegir entre dos horarios: de 9:00 a 14:00 horas o de 15:00 a 20:00 horas.

El inicio de clases para los cursos de lunes a viernes será el 14 de enero, mientras que los cursos sabatinos comenzarán el 17 de enero. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 711 12 41, al WhatsApp 871 156 63 54, o consultar las redes sociales en Instagram @idiomasuadectrc y Facebook Centro de Idiomas UAdeC Torreón.