Acapara Saltillo 7 de cada 10 casos de bullying en aulas de Coahuila; estudiantes alzan la voz

Aunque docentes consideran que el número de casos podría ser mayor, la Secretaría de Educación de Coahuila reportó que 75 estudiantes fueron víctimas de acoso escolar durante 2024 en el estado, de los cuales 92 por ciento se dio en primaria y secundaria, de acuerdo con el informe anual que documenta los incidentes de bullying.

Del total de casos, 36 se registraron en primaria y 33 en secundaria, lo que representa una tasa de incidencia mayor en este último nivel, considerando la población escolar de 340 mil alumnos en primaria y 156 mil en secundaria hasta el ciclo 2024-2025.

El documento detalla que la mayoría de los incidentes ocurrieron en la Región Sureste del estado, particularmente en Saltillo, donde se reportaron 28 casos en primaria y 21 en secundaria. A la capital le siguieron Torreón y Monclova, con seis casos cada uno.

El informe recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación define el bullying como cualquier acto u omisión que de manera reiterada agreda física, emocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente dentro del ámbito escolar, y subraya la corresponsabilidad de la familia y la escuela en la formación de conductas, habilidades y valores que permitan prevenir este tipo de violencia.

PROPONEN ALUMNOS SOLUCIONES

En coincidencia con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, conmemorado el 6 de noviembre, el pasado 29 de octubre se llevó a cabo el Parlamento Estudiantil 2025, en el que alumnos de secundaria abordaron esta problemática, señalando que se trata de una forma de violencia repetitiva que puede manifestarse física, verbal, psicológica o incluso a través de redes sociales.

Evelyn Chío Matus destacó que el bullying deja cicatrices profundas en las víctimas, afectando su autoestima, salud mental y desempeño académico, y subrayó que la violencia escolar no debe ser normalizada ni vista como una simple broma. Daniel Ruvalcaba añadió que muchos compañeros permanecen en silencio por miedo o vergüenza, lo que dificulta la detección y atención de los casos.

Los participantes también identificaron causas recurrentes del acoso, como la búsqueda de poder, la presión de grupo, las diferencias de capacidades o gustos, y la falta de un entorno escolar que promueva valores y empatía. Angélica Vélez señaló que los agresores a menudo reflejan problemas personales o vacíos emocionales, lo que hace imprescindible un abordaje integral que incluya tanto a las víctimas como a quienes ejercen la violencia.

En cuanto a las propuestas, los estudiantes enfatizaron la importancia de generar espacios seguros y fomentar la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa. Evelyn Chío propuso talleres de empatía y comunicación abierta, así como intervenciones profesionales para atender el comportamiento de los agresores.

José Manuel Riojas recomendó incluir charlas profesionales con testimonios sobre bullying desde edades tempranas; Daniel Ruvalcaba sugirió implementar protocolos claros, ofrecer atención psicológica gratuita y formar comités escolares de alumnos, maestros y padres para organizar campañas de respeto e inclusión.

Por su parte, Sofía Herrera propuso crear entornos escolares que inspiren a los jóvenes a expresarse de manera constructiva mediante talleres, clubes deportivos y artísticos; y Samantha Contreras planteó la actividad “Una semana en tus zapatos”, para fomentar la empatía entre compañeros.

Además, Britany Flores resaltó que la prevención del acoso requiere involucrar a las familias y promover culturas de respeto y tolerancia; Edgar Mateo Valdez pidió que el gobierno brinde apoyo profesional en los planteles y que se incluyan dinámicas de sensibilización en los contenidos escolares.

María Luisa Trejo propuso un buzón de confianza para que los estudiantes puedan expresar si están siendo acosados y recibir ayuda de los docentes; y Diego Ortiz destacó la necesidad de sistemas de denuncia anónima y programas de prevención que permitan a los alumnos identificar y reportar incidentes de manera segura.