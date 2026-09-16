Buscan que desarrollo de Ramos Arizpe se traduzca en mayor tranquilidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- La coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe busca reflejarse en acciones relacionadas con seguridad, servicios públicos, movilidad, salud y atención a sectores en situación de vulnerabilidad. La administración municipal, encabezada por Tomás Gutiérrez Merino, plantea que la tranquilidad de las familias no depende únicamente de las condiciones de seguridad, sino también de contar con servicios y alternativas que faciliten las actividades cotidianas.

Entre las acciones se encuentra la Ruta Estudiantil Gratuita, que representa una alternativa de movilidad y ahorro para miles de usuarios. A esta estrategia se suman las Clínicas de la Salud Popular, programas de mejoramiento de vivienda y la atención que se brinda, en coordinación con el DIF, a adultos mayores y familias que requieren apoyo. La seguridad también forma parte de las acciones implementadas en el municipio, mediante estrategias de prevención y vigilancia en coordinación con el Gobierno del Estado y corporaciones de los distintos órdenes de gobierno. A estas labores se añade el fortalecimiento de tecnología, equipamiento y presencia policial, como parte de las acciones orientadas a la prevención y atención de situaciones que puedan afectar a la población. El crecimiento industrial y la generación de empleos representan otro de los factores relacionados con las condiciones de vida en Ramos Arizpe, municipio que mantiene una actividad económica vinculada principalmente con el sector industrial.

El reto para la administración municipal es que este desarrollo también tenga impacto en las colonias y comunidades, mediante acciones relacionadas con vialidades, alumbrado, limpieza, espacios públicos y programas sociales. De esta manera, las políticas y servicios públicos tienen efectos en actividades cotidianas, como el traslado de estudiantes a sus escuelas, los recorridos de trabajadores, la atención a adultos mayores y el uso de plazas y otros espacios públicos.

La coordinación entre los gobiernos estatal y municipal busca mantener estas acciones como parte de una estrategia que vincule el desarrollo económico con servicios y atención a las necesidades de la población. El objetivo planteado por la administración es que el crecimiento de Ramos Arizpe también pueda reflejarse en las condiciones que enfrentan diariamente las familias en sus colonias y comunidades.