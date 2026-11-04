Acercan a estudiantes oferta de 38 carreras de la UAdeC

Con una oferta de 38 programas educativos en la Unidad Sureste, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizó una nueva edición de la feria “Perspectiva Universitaria”, espacio en el que estudiantes de nivel Medio Superior conocieron las alternativas de formación profesional disponibles en la institución y otras universidades participantes. La actividad, organizada por la Coordinación de la Unidad Sureste, se lleva a cabo cada semestre con el propósito de acercar a los jóvenes a las distintas opciones académicas y brindarles información que les permita tomar una decisión sobre su futuro profesional.

Durante la inauguración, la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, dio la bienvenida a los asistentes y los invitó a recorrer los módulos informativos, conocer los programas educativos y resolver sus dudas sobre las carreras de su interés. En su intervención, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, destacó que la Universidad cuenta con más de 90 planes de estudio en sus distintas unidades, de los cuales 70 por ciento están acreditados como programas de calidad. Señaló que estas acreditaciones respaldan la formación académica y el desarrollo de habilidades que permiten a los egresados competir en el ámbito laboral.

Asimismo, exhortó a los jóvenes a acercarse a las facultades, consultar los planes de estudio y conocer las características de cada carrera para identificar aquellas que respondan a sus intereses y expectativas. También destacó la disposición de directivos, docentes y de la comunidad universitaria para recibir a quienes próximamente podrían incorporarse a la institución. UNIVERSIDADES PRESENTAN SU OFERTA ACADÉMICA En esta edición participaron distintas dependencias de la UAdeC, entre ellas el Centro de Idiomas, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, la Dirección de Asuntos Académicos, mediante el área de Admisiones, así como las coordinaciones generales de Vinculación e Innovación Productiva y de Relaciones Internacionales.

También se sumaron instituciones educativas externas como la Universidad Carolina, Universidad Americana del Noreste, Universidad Vizcaya, CNCI, IESEC, ICN, Instituto Universitario del Norte, UNIVAS, Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP), INSUNTE, IEC e ICCAC.

Cada institución presentó sus alternativas de formación profesional y brindó información sobre sus programas académicos a los estudiantes que acudieron a la feria. Con esta actividad, la UAdeC busca fortalecer la orientación vocacional y facilitar el acercamiento de los jóvenes a las distintas opciones de educación superior, a fin de que cuenten con mayores elementos para elegir su trayectoria académica.

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