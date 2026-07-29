Acercan servicios agrarios a ejidatarios del municipio de Jiménez, Coahuila

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    Acercan servicios agrarios a ejidatarios del municipio de Jiménez, Coahuila
    La jornada de atención se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas en el Centro Comunitario de San Carlos, informó la Administración Municipal de Jiménez, Coahuila. ARCHIVO

La Procuraduría Agraria ofrecerá orientación y asesoría jurídica gratuita a ejidatarios y comuneros este jueves 30 de julio en San Carlos

JIMÉNEZ, COAH.- La Administración Municipal de Jiménez, Coahuila, informó que este jueves 30 de julio personal de la Procuraduría Agraria ofrecerá atención directa a la ciudadanía en las instalaciones del Centro Comunitario de San Carlos, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

La jornada es organizada por la Dirección de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento como parte de las acciones para acercar los servicios del Gobierno Federal a los habitantes de las comunidades rurales y facilitar la atención de asuntos relacionados con la tenencia de la tierra, los ejidos y los núcleos agrarios.

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Las autoridades municipales hicieron un llamado a ejidatarios, comuneros, posesionarios y ciudadanos que requieran orientación en materia agraria para acudir dentro del horario establecido y recibir asesoría personalizada por parte del personal especializado de la Procuraduría Agraria.

Entre los servicios que habitualmente brinda la dependencia se encuentran la asesoría jurídica gratuita sobre derechos agrarios, orientación en la elaboración de documentos relacionados con la propiedad social, apoyo en la integración de expedientes, atención de conflictos entre ejidatarios y representación legal en procedimientos agrarios cuando la ley lo permite.

$!Autoridades municipales invitaron a la población de Jiménez, Coahuila, a acudir dentro del horario establecido para recibir atención personalizada.
Autoridades municipales invitaron a la población de Jiménez, Coahuila, a acudir dentro del horario establecido para recibir atención personalizada. CORTESÍA

La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado del Gobierno de México encargado de proteger los derechos de los sujetos agrarios y proporcionar asistencia legal, conciliación y acompañamiento a ejidos y comunidades en todo el país.

La atención en San Carlos forma parte de la estrategia de acercamiento que la Procuraduría Agraria mantiene en Coahuila mediante los Centros de Desarrollo y Atención Agraria (CDAA). De acuerdo con la dependencia, el CDAA San Carlos-Jiménez se ha consolidado como uno de los más activos del estado por el número de usuarios atendidos y los servicios prestados a los núcleos agrarios de la región.

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Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la población para aprovechar esta jornada de atención, la cual permitirá realizar consultas y recibir orientación sin necesidad de trasladarse a otras ciudades del estado.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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