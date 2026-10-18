Aclaran que patrulla involucrada en accidente mortal en Matamoros, Coahuila, era utilizada por policías de Viesca

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    Aclaran que patrulla involucrada en accidente mortal en Matamoros, Coahuila, era utilizada por policías de Viesca
    La patrulla con número económico 6628 arrolló al vendedor ambulante en la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño de Matamoros. SANDRA GÓMEZ

La patrulla era de la Policía Civil de Coahuila, pero estaba en comodato con agentes municipales de Viesca. El conductor quedó detenido tras el accidente mortal

MATAMOROS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Laguna 1, Carlos Rangel Gámez, aclaró que en el accidente vial en el que perdió la vida un vendedor ambulante, ocurrido en la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño, participaron elementos de la Policía Municipal de Viesca, quienes utilizaban una patrulla de la Policía Civil de Coahuila que les había sido facilitada en comodato.

La precisión se realizó luego de que trascendiera que la unidad involucrada pertenecía a la Policía Estatal. Sin embargo, de acuerdo con la aclaración del funcionario, la patrulla marcada con el número económico 6628 pertenece a la Policía Civil de Coahuila, pero era utilizada por agentes municipales de Viesca para el traslado de sus elementos.

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El accidente ocurrió alrededor de las 6:21 horas, en el cruce de la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño, donde el comerciante Héctor Omar Guzmán Jiménez, de 41 años, murió tras ser arrollado por la unidad policiaca.

$!Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna 1, aclaró que la patrulla involucrada en el accidente mortal estaba en comodato con la Policía Municipal de Viesca.
Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna 1, aclaró que la patrulla involucrada en el accidente mortal estaba en comodato con la Policía Municipal de Viesca. SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con los primeros peritajes, la patrulla circulaba sobre la avenida Rocha cuando, metros antes de llegar al crucero, el conductor perdió el control del volante. La unidad se proyectó hacia la banqueta, derribó unas jardineras y continuó su trayectoria hasta impactar al vendedor ambulante, quien empujaba su carrito de barbacoa.

El hombre quedó atrapado debajo del chasis, mientras que su herramienta de trabajo salió proyectada varios metros a consecuencia del impacto.

El estruendo alertó a los habitantes del sector, quienes solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 al percatarse de que el comerciante se encontraba prensado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, al revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y personal de peritos, quienes preservaron la escena y recabaron los primeros indicios para integrar el informe correspondiente.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de campo y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

En cuanto a la situación de los ocupantes de la patrulla, trascendió que el conductor quedó detenido y que, de manera extraoficial, habría dormitado al momento del accidente. Los otros tres elementos que viajaban en la unidad no se encontraban en calidad de detenidos, sino que permanecían en el lugar para aportar su versión de los hechos.

La responsabilidad del conductor y las circunstancias precisas del accidente quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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