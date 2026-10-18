Salud visual: por qué es importante realizar un examen optométrico

Salud visual: por qué es importante realizar un examen optométrico

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Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

Especialistas de LH Ópticos destacan que la atención visual integral trasciende la simple prescripción de anteojos

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En una sociedad donde la fatiga visual, el dolor de cabeza y la sensibilidad a la luz suelen normalizarse como parte del estrés, los profesionales de la salud ocular hacen un llamado a cambiar esta percepción. Un examen optométrico ético previene daños futuros, transforma el estado de ánimo y eleva la calidad de vida de pacientes de todas las edades.

En entrevista con el Licenciado en optometría Luis Ángel Luna Hernández, responsable sanitario de la clínica LH Ópticos, y el técnico en optometría José Luis Luna Rosales, coinciden que la visión influye directamente en el bienestar diario.

”Una corrección adecuada cambia su vida. Es gratificante cuando le pones los lentes a un niño y ves como mejora el rostro: se le dibuja una sonrisa... Una graduación adecuada le permite vivir bonito”, resalta José Luis Luna Rosales.

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Tener una buena visión no sólo mejora el rendimiento laboral o escolar, sino que da calidad de vida.

“La visión involucra directamente en el estado de ánimo. Cuando una persona batalla para ver esto genera enojo, cansancio, mientras que ver bien hace más fácil realizar las tareas. Te destensa los músculos del rostro. Te devuelve la tranquilidad”, dijo Luis Ángel Luna Hernández.

MITOS Y ERRORES COMUNES

Uno de los mayores desafíos es la costumbre de posponer la consulta hasta que las molestias son severas. Los especialistas advierten sobre errores frecuentes, como atribuir la resequedad ocular o la cefalea al cansancio, ignorando que responden a problemas de graduación no atendidos.

$!Una graduación adecuada favorece el bienestar y facilita las actividades cotidianas.
Una graduación adecuada favorece el bienestar y facilita las actividades cotidianas. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Asimismo, los especialistas alertan contra los lentes pregraduados de farmacia y el uso de anteojos prestados, decisiones que dificultan la adaptación y causan daños a largo plazo.

“Llegan personas diciendo que usan los lentes de la abuelita o alguien más , pero la graduación es individual y única para cada paciente. Usar anteojos ajenos genera problemas de adaptación y daño visual a largo plazo”, explicó José Luis Luna.

Luis Ángel Luna Hernández aclara que ver bien a distancia no garantiza ojos sanos. “Alguien con visión de 20/20 (que ve bien a distancia) puede estar perdiendo su campo visual por un glaucoma silencioso”.

Por ello, subraya la importancia de revisiones preventivas anuales y de atender antecedentes hereditarios. Por ejemplo, en adultos mayores, este chequeo permite detectar cataratas no diagnosticadas para canalizarlas a tiempo con el oftalmólogo.

ATENCIÓN INCLUSIVA PARA LA NEURODIVERGENCIA

LH Ópticos adapta sus consultas para brindar atención especializada a niñas, niños y adultos autistas, con TDAH o altas capacidades, considerando factores como la sensibilidad a la luz y al ruido. Luis Ángel explica que las evaluaciones pueden realizarse en varias sesiones y mediante pruebas que no requieren respuestas verbales. De esta manera, se prioriza una atención paciente, respetuosa e inclusiva, que también permite reconocer necesidades visuales relacionadas con distintas condiciones de neurodivergencia.

$!LH Ópticos ofrece atención visual personalizada, adaptada a las necesidades de cada paciente.
LH Ópticos ofrece atención visual personalizada, adaptada a las necesidades de cada paciente. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

DIAGNÓSTICO ÉTICO Y CANALIZACIÓN OPORTUNA

Los especialistas recomiendan acudir con profesionales certificados. José Luis Luna Rosales destaca que la ética implica evitar la venta innecesaria de lentes y ofrecer alternativas según cada caso, como filtros antirreflejantes o lágrimas artificiales.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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