Gobierno de Torreón prioriza servicios públicos y prepara obras para 2027
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El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que su administración concentrará recursos en pavimentación, drenaje, agua potable y equipamiento, además de proyectar nuevas obras viales en coordinación con el Gobierno del Estado
TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que la administración municipal trabaja en la planeación y distribución de los recursos públicos para atender las necesidades prioritarias de la ciudad durante los próximos meses, principalmente en materia de servicios públicos e infraestructura urbana.
De acuerdo con lo expuesto por el Presidente Municipal, actualmente se impulsa un programa de pavimentación, repavimentación y bacheo, además de acciones para mejorar el suministro de agua potable, rehabilitar los cárcamos y optimizar el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales.
Riquelme Solís explicó que el Municipio ha realizado inversiones millonarias en maquinaria y equipo especializado, cuyos resultados comenzarán a reflejarse en uno o dos meses, una vez que concluya la capacitación del personal encargado de operar las nuevas unidades.
Explicó que recientemente inició un programa integral de mantenimiento vial, acompañado de la adquisición de maquinaria especializada.
Detalló que los nuevos camiones Vactor ya entraron en operación, aunque su tecnología ha requerido capacitación para los operadores y una situación similar ocurre con las máquinas repavimentadoras que demandan preparación tanto de conductores como de ingenieros encargados de supervisar la aplicación de microcarpeta.
En materia de drenaje, Riquelme Solís reconoció que los brotes de aguas residuales están relacionados con deficiencias en la capacidad de los cárcamos para conducir las descargas hacia la planta de tratamiento, problemática que se agravó con las recientes lluvias debido a la mezcla de aguas pluviales y residuales.
Ante esta situación, indicó que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación en los cárcamos y la planta tratadora, mientras se avanza en los procedimientos para licitar una o varias instalaciones adicionales, según las necesidades del sistema.
Subrayó que la prioridad inmediata es recuperar la capacidad operativa de la infraestructura existente para garantizar un flujo adecuado de las aguas residuales y reducir las afectaciones en distintos sectores de la ciudad.
PROYECTAN OBRAS VIALES PARA 2027
El Alcalde adelantó que el próximo año se contempla desarrollar importantes proyectos de infraestructura en coordinación con el Gobierno del Estado, particularmente en el sector de la Universidad Iberoamericana, donde el crecimiento urbano hace necesaria la construcción de dos pasos deprimidos para mejorar la movilidad.
Precisó que estas obras se proyectan una vez concluidos los sistemas viales Revolución-Vasconcelos y Abastos-Independencia, este último próximo a terminarse.
Riquelme Solís destacó que Torreón mantiene fortaleza financiera, lo que ha permitido cerrar el año con inversiones de varios millones de pesos destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo para fortalecer los servicios municipales.
Asimismo, en materia de movilidad, anunció que el Municipio contará con un importante respaldo del Gobierno de Coahuila para la adquisición de unidades modernas de transporte público, con el objetivo de ofrecer un servicio acorde con el crecimiento y las necesidades de la población torreonense.