Acompañarán Consejo Nacional y estatal de Morena ruta legal contra elección en Coahuila

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    Acompañarán Consejo Nacional y estatal de Morena ruta legal contra elección en Coahuila
    Morena aseguró que dará seguimiento jurídico a las denuncias relacionadas con el proceso electoral en Coahuila, al considerar que existieron situaciones que deben ser investigadas por las autoridades competentes. HÉCTOR GARCÍA
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Dirigentes del partido denunciaron presuntas irregularidades, compra de votos e intimidación electoral durante la jornada del 7 de junio

Los dirigentes estatales de Morena en el país, así como el Consejo Nacional del partido, condenaron los resultados de la jornada electoral del pasado 7 de junio en Coahuila, donde la coalición PRI-UDC obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales.

A través de un comunicado, los consejeros manifestaron que la jornada electoral vivida en la entidad el pasado fin de semana estuvo marcada por violencia institucional y compra masiva de votos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/califica-gobernador-de-coahuila-jornada-electoral-como-pacifica-y-convoca-a-la-unidad-EC21233160

“Condenamos la detención ilegal y arbitraria de militantes y simpatizantes de Morena y del Partido del Trabajo, así como el hostigamiento contra diputadas federales de nuestro movimiento con la participación de agentes de corporaciones estatales como brazos de la intimidación electoral”, señalaron.

Luego de bautizar el supuesto mecanismo de compra de votos como “QRgate”, los consejeros nacionales y estatales manifestaron que acompañarán al Comité Ejecutivo en la ruta legal que seguirán en los próximos días para denunciar las irregularidades.

El pronunciamiento está firmado por el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como por los presidentes de los 31 consejos estatales del partido, además de Coahuila.

“No permitiremos que prácticas antidemocráticas alteren la legitimidad de los resultados electorales ni que estas se normalicen en nuestra vida pública. El pueblo de Coahuila merece un Congreso que emane de la voluntad popular libre y no de la coacción”, expresaron.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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