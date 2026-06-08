Acompañarán Consejo Nacional y estatal de Morena ruta legal contra elección en Coahuila

A través de un comunicado, los consejeros manifestaron que la jornada electoral vivida en la entidad el pasado fin de semana estuvo marcada por violencia institucional y compra masiva de votos.

Los dirigentes estatales de Morena en el país, así como el Consejo Nacional del partido, condenaron los resultados de la jornada electoral del pasado 7 de junio en Coahuila , donde la coalición PRI-UDC obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales.

“Condenamos la detención ilegal y arbitraria de militantes y simpatizantes de Morena y del Partido del Trabajo, así como el hostigamiento contra diputadas federales de nuestro movimiento con la participación de agentes de corporaciones estatales como brazos de la intimidación electoral”, señalaron.

Luego de bautizar el supuesto mecanismo de compra de votos como “QRgate”, los consejeros nacionales y estatales manifestaron que acompañarán al Comité Ejecutivo en la ruta legal que seguirán en los próximos días para denunciar las irregularidades.

El pronunciamiento está firmado por el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como por los presidentes de los 31 consejos estatales del partido, además de Coahuila.

“No permitiremos que prácticas antidemocráticas alteren la legitimidad de los resultados electorales ni que estas se normalicen en nuestra vida pública. El pueblo de Coahuila merece un Congreso que emane de la voluntad popular libre y no de la coacción”, expresaron.