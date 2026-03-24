¿Listo para la Semana Santa? Saltillo presenta amplia agenda de actividades

Gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal, el sector turístico y la sociedad civil, Saltillo se prepara para recibir a visitantes durante el próximo periodo de Semana Santa con una amplia oferta de actividades turísticas, religiosas, culturales, gastronómicas, rurales y de naturaleza. La directora de Turismo municipal, Lydia González Rodríguez, invitó tanto a ciudadanos como a turistas a disfrutar de la programación diseñada para el periodo vacacional, destacando la diversidad de opciones que ofrece la ciudad.

Como parte de la estrategia turística de Semana Santa 2026, se contempla la renovación del Saltipass, así como la instalación de módulos de información turística en puntos estratégicos y accesos carreteros. Además, se contará con módulos de atención, capacitación de primer contacto a policías, taxistas y guías, recorridos en tranvía, paseos históricos peatonales gratuitos en el Centro Histórico, así como la distribución de material informativo y mapas. Dentro de los eventos más destacados se encuentran “Vinos y Dinos” y el Festival de las Cazuelas, que se realizará el 2 y 3 de abril en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, con la participación de cocineras tradicionales de Saltillo. Asimismo, se desarrollarán actividades recreativas y tradicionales en el área rural. El 3 de abril se llevará a cabo una kermés en el ejido Las Hormigas, mientras que el 4 de abril habrá rodeos y bailes en comunidades como Derramadero, Cuauhtémoc, Rancho Nuevo, San Juan de la Vaquería, Palma Gorda, La Noria, El Clavel, Agua Nueva y Santa Fe de los Linderos.

Por su parte, Martha Moncada Zertuche, encargada de la Secretaría de Turismo en Coahuila, resaltó las condiciones de seguridad que prevalecen en Saltillo y en la entidad, lo que —dijo— brinda confianza a los visitantes para elegir el destino. “Porque para que una persona tome la decisión de ir a algún lugar primero tiene que tener seguridad y tranquilidad, y aquí se les brinda esa opción para que disfruten el turismo. Estamos preparados para recibir al turista de la mejor manera”, dijo. En el ámbito cultural, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, informó que se realizarán conciertos en recintos religiosos, como “Viernes de Dolores” el 27 de marzo en San Esteban y “Procesión y Stabat Mater-Viernes Santo” el 3 de abril en la Parroquia de la Sagrada Familia, ambos a las 19:00 horas. A la par, Diana Patricia González Soto, de la Secretaría de Cultura estatal, indicó que los ocho museos del Centro Histórico ofrecerán talleres y exposiciones vigentes durante el periodo. En materia de turismo de naturaleza, Mariana Leal, de Conservación San Lorenzo A. C., destacó que el Cañón de San Lorenzo contará con recorridos guiados a las 9:00 y 16:00 horas, además de actividades familiares enfocadas en la educación ambiental. Las actividades religiosas también formarán parte esencial de la agenda. El presbítero Juan Manuel Ledezma Ramírez informó que se llevarán a cabo celebraciones como el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, la Procesión del Silencio y la representación de las Tres Caídas.

Asimismo, el presbítero Ignacio Flores Ramos anunció que el 3 de abril se realizará la edición número 50 del tradicional Viacrucis del Ojo de Agua, a partir de las 15:00 horas. Con esta programación integral, Saltillo busca consolidarse como un destino atractivo y seguro durante la Semana Santa, ofreciendo experiencias para todos los gustos.

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