Activan más de 100 refugios en Coahuila ante la llegada de frentes fríos

Coahuila
/ 15 diciembre 2025
    La operación está diseñada para priorizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente la población más expuesta. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Además de la habilitación de refugios, se reforzó el monitoreo climático y la vigilancia en carreteras y zonas de riesgo ante posibles heladas

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, encendió las alertas y activó el Plan de Respuesta Invernal 2025-2026 ante la inminente llegada de frentes fríos y la amenaza de heladas en todo el territorio estatal.

Ramiro Durán García, titular de la subsecretaría, informó que la operación está diseñada para priorizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de la población más expuesta.

“Este plan integral preventivo y de respuesta es la suma de esfuerzos entre todas las instituciones, trabajando en equipo por el bien de las y los coahuilenses”, puntualizó.

Una de las acciones clave es la inmediata activación de la red estatal de refugios temporales. Más de 100 albergues están listos en los 38 municipios para recibir a personas en situación de calle, adultos mayores y familias vulnerables, equipados con lo necesario para protegerse del frío extremo.

El operativo incluye un sistema de monitoreo constante del clima, con células de respuesta rápida integradas por personal estatal y municipal que vigilan zonas de riesgo, comunidades alejadas y carreteras. La información del Servicio Meteorológico Nacional permite la emisión oportuna de alertas sobre nevadas o bajas temperaturas.

Los equipos de Protección Civil tienen encomendado realizar recorridos para:
-Brindar resguardo a personas en la vía pública.
-Supervisar las condiciones de seguridad en comunidades y viviendas.
-Asistir a automovilistas afectados por las condiciones climáticas.
-Verificar el uso seguro de sistemas de calefacción.

Temas


Frente Frío
Seguridad
operativos

Localizaciones


Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

