Reporta Torreón saldo blanco en Semana Santa y refuerza operativos de vigilancia

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Torreón
/ 15 abril 2026
    Reporta Torreón saldo blanco en Semana Santa y refuerza operativos de vigilancia
    Autoridades de Torreón reportaron saldo blanco durante el periodo vacacional de Semana Santa. CORTESÍA

Autoridades mantienen despliegue ante agenda deportiva; delitos de alto impacto registran mínimos históricos

TORREÓN, COAH.- Tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa, el alcalde de Torreón, Román Cepeda González, informó que la ciudad cerró con saldo blanco, resultado de la coordinación operativa entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de emergencia.

Durante la décima cuarta reunión semanal de seguridad, el Edil destacó que el trabajo conjunto permitió garantizar la integridad de la población y visitantes en eventos de alta concentración, como el tradicional Vía Crucis, además de actividades recreativas y deportivas que incrementaron la movilidad urbana.

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No obstante, instruyó mantener activos los operativos de vigilancia ante el inicio de una nueva etapa de alta afluencia derivada de encuentros deportivos de basquetbol, beisbol y futbol.

BAJAN DELITOS Y REFUERZA PRESENCIA OPERATIVA

El director de la Policía de Torreón, comisario Alfredo Flores Originales, reportó una reducción significativa en delitos de alto impacto, al registrar cero casos de robo con violencia a comercio, transporte público y metales, mientras que el robo a persona con violencia se limitó a dos incidentes.

A través del sistema de videovigilancia C2, también se llevaron a cabo detenciones por faltas administrativas como tirar basura en la vía pública, en el marco del programa “Vecino Cochino”.

Derivado de las lluvias recientes, elementos de seguridad y servicios públicos intervinieron en colonias del poniente de la ciudad, donde retiraron más de tres toneladas de residuos en sectores como Nueva Aurora y Victoria.

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Vialidad, encabezada por Martha Alicia Faz Dávila, informó que los operativos de alcoholímetro continuarán de manera permanente, tras los resultados positivos obtenidos en coordinación con el Mando Especial.

En el ámbito de proximidad social, agentes municipales evitaron un intento de suicidio, brindando atención inmediata y canalización a servicios especializados.

PERMANENTE LA CAPACITACIÓN DE MOTOCICLISTAS

Asimismo, la Dirección de Movilidad Urbana mantiene la capacitación de motociclistas dentro del programa de sustitución de carromatos, además de preparar incentivos fiscales dirigidos al sector de transporte público.

En cuanto a la actividad de dependencias operativas, Protección Civil y Bomberos reportó 185 servicios atendidos durante la semana y la recolección de 60 toneladas de escombro tras las precipitaciones. Inspección y Verificación atendió 56 reportes ciudadanos por vehículos en abandono y obstrucción de la vía pública, mientras que el Centro de Justicia Municipal intervino en 14 casos y medió en siete conflictos vecinales.

El Alcalde subrayó que la estrategia de coordinación continuará vigente para preservar el orden y la tranquilidad, especialmente ante la realización de eventos masivos en los próximos días.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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