Reporta Torreón saldo blanco en Semana Santa y refuerza operativos de vigilancia

Durante la décima cuarta reunión semanal de seguridad, el Edil destacó que el trabajo conjunto permitió garantizar la integridad de la población y visitantes en eventos de alta concentración, como el tradicional Vía Crucis, además de actividades recreativas y deportivas que incrementaron la movilidad urbana.

TORREÓN, COAH.- Tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa, el alcalde de Torreón , Román Cepeda González, informó que la ciudad cerró con saldo blanco, resultado de la coordinación operativa entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de emergencia.

No obstante, instruyó mantener activos los operativos de vigilancia ante el inicio de una nueva etapa de alta afluencia derivada de encuentros deportivos de basquetbol, beisbol y futbol.

BAJAN DELITOS Y REFUERZA PRESENCIA OPERATIVA

El director de la Policía de Torreón, comisario Alfredo Flores Originales, reportó una reducción significativa en delitos de alto impacto, al registrar cero casos de robo con violencia a comercio, transporte público y metales, mientras que el robo a persona con violencia se limitó a dos incidentes.

A través del sistema de videovigilancia C2, también se llevaron a cabo detenciones por faltas administrativas como tirar basura en la vía pública, en el marco del programa “Vecino Cochino”.

Derivado de las lluvias recientes, elementos de seguridad y servicios públicos intervinieron en colonias del poniente de la ciudad, donde retiraron más de tres toneladas de residuos en sectores como Nueva Aurora y Victoria.

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Vialidad, encabezada por Martha Alicia Faz Dávila, informó que los operativos de alcoholímetro continuarán de manera permanente, tras los resultados positivos obtenidos en coordinación con el Mando Especial.

En el ámbito de proximidad social, agentes municipales evitaron un intento de suicidio, brindando atención inmediata y canalización a servicios especializados.

PERMANENTE LA CAPACITACIÓN DE MOTOCICLISTAS

Asimismo, la Dirección de Movilidad Urbana mantiene la capacitación de motociclistas dentro del programa de sustitución de carromatos, además de preparar incentivos fiscales dirigidos al sector de transporte público.

En cuanto a la actividad de dependencias operativas, Protección Civil y Bomberos reportó 185 servicios atendidos durante la semana y la recolección de 60 toneladas de escombro tras las precipitaciones. Inspección y Verificación atendió 56 reportes ciudadanos por vehículos en abandono y obstrucción de la vía pública, mientras que el Centro de Justicia Municipal intervino en 14 casos y medió en siete conflictos vecinales.

El Alcalde subrayó que la estrategia de coordinación continuará vigente para preservar el orden y la tranquilidad, especialmente ante la realización de eventos masivos en los próximos días.