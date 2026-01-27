UAdeC requiere al menos 300 millones de pesos para infraestructura: Rector

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, informó que la institución requiere alrededor de 300 millones de pesos para atender necesidades de infraestructura y equipamiento, por lo que confía en que, tras el reparto del Fondo de Aportaciones Múltiples del 2026, la universidad reciba al menos una cantidad similar a la del año pasado.

Detalló que en 2025 el FAM global fue de aproximadamente 79 millones de pesos, de los cuales a la UAdeC le correspondieron cerca de 50 millones, al tratarse de un recurso que se distribuye en conjunto con el estado.

El rector explicó que estos recursos se destinan al equipamiento y mantenimiento de espacios universitarios, como laboratorios, centros de cómputo, salones y edificios, con el objetivo de mejorar las condiciones para los estudiantes y permitir el crecimiento de la matrícula. Añadió que también se da prioridad al mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos, especialmente ante los cambios climáticos que enfrenta la entidad.

Pimentel Martínez indicó que la universidad realiza actualmente una revisión de su infraestructura y destacó que, hasta ahora, no se han registrado afectaciones en las regiones del norte del estado ante el paso de la tercera tormenta invernal.

“Por fortuna tenemos saldo blanco en el norte ahora con todo este tema del clima, pero luego vienen las lluvias, vienen los calores y hay que ver el tema del mantenimiento de los aires acondicionados, de los equipos de cómputo y de todo lo que se tiene. Hay que estar muy al pendiente”, concluyó.