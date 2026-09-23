Acuerdan Coahuila y centros de adicciones dar seguimientos a protocolos de supervisión y reinserción

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    Acuerdan Coahuila y centros de adicciones dar seguimientos a protocolos de supervisión y reinserción
    Funcionarios del Gobierno Estatal y directores de anexos, acuerdan impulsar una atención más digna a usuarios de los centros de rehabilitación. CORTESÍA

Dialogan autoridades y centros de rehabilitación marco de regulación y supervisión en Coahuila.

Esta semana Instituciones del Gobierno del Estado de Coahuila y directivos de establecimientos residenciales especializados en adicciones, también conocidos como anexos, sostuvieron una reunión de trabajo de la cual se informó que el objetivo fue consolidar un marco de coordinación en supervisión, regulación, reconocimiento y reinserción social.

El encuentro buscó impulsar una atención más digna, profesional y segura para las personas usuarias y sus familias.

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El Gobierno de Coahuila informó a VANGUARDIA que la reunión participaron representantes de diversos centros de atención, así como autoridades de la Secretaría de Salud, DIF Coahuila, Protección Civil, Fiscalía General del Estado y las secretarías de Gobierno y Seguridad.

Se indicó que durante el diálogo se enfatizó la importancia de mantener una corresponsabilidad permanente entre los directivos de los recintos y el Gobierno Estatal.

Las partes acordaron dar seguimiento al Manual para el Funcionamiento y Reconocimiento, alineado con los criterios de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

Se indicó que la revisión prioritaria abarcará cinco ejes de trabajo: el protocolo de supervisión, el protocolo de suspensión o cierre, la documentación de puntos de cumplimiento, la capacitación en trato digno y la consolidación del Plan Estatal de Reinserción.

EN CONTEXTO

En VANGUARDIA hemos informado que al inicio de la actual administración se contabilizaron 430 anexos. Con el fin de verificar cuáles operaban realmente, personal de Salud, Regulación Sanitaria, Seguridad Pública, Derechos Humanos, Pronnif y autoridades municipales desplegaron visitas directas de campo.

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Tras este censo de verificación, se confirmó la existencia de 210 centros de rehabilitación en operación, mientras que el resto correspondía a locales cerrados, abandonados o que cambiaron de giro comercial.

De los 210 recintos activos, se constató que entre 150 y 160 cumplen al 100 por ciento con la normativa sanitaria.

Asimismo, el subsecretario de Salud, Iván Moscoso, indicó que se han ejecutado un total de 338 visitas de supervisión y asesoría operativa, logrando supervisar formalmente a entre 150 y 160 establecimientos que operan con normalidad en el estado.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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