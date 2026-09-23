Casa del Migrante Saltillo busca reponer 80 colchones tras presencia de chinches

La Casa del Migrante Saltillo inició una colecta para reunir 80 colchones, luego de retirar parte del mobiliario del dormitorio para hombres debido a la presencia de chinches. Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la institución, explicó que este tipo de situaciones suele detonarse durante la época de calor debido a la constante movilidad de personas procedentes de otros refugios.

“Nos hemos dado cuenta que cuando llegan personas de otros albergues como San Luis Potosí, Estado de México o que vienen en camino, desgraciadamente traen chinches y ya cuando llegan a la Casa del Migrante hay como una gran infestación”, señaló.

José Luis Manzano, coordinador de Atención Humanitaria, aclaró que actualmente el problema se encuentra focalizado en el dormitorio para hombres y que la presencia de los insectos está bajo mayor control. Explicó que, de acuerdo con los antecedentes del albergue, esta sería la tercera ocasión en que enfrentan un problema de chinches. En esta ocasión, dijo, el calor también puede favorecer que algún insecto o huevo que permanezca en el lugar vuelva a proliferar. Para contener la situación, la administración inició desde hace un mes esquemas de fumigación en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 8, logrando desinfectar paredes, techos y pisos. Sin embargo, las revisiones confirmaron que el parásito persistía en el relleno de los colchones. OPERATIVO DE HIGIENE Y FUMIGACIÓN Manzano aclaró que no se trata de una infestación generalizada y que es apenas la tercera ocasión en 23 años de historia de la institución que enfrentan un parásito de este tipo. Como parte de las medidas de control también fueron retiradas algunas cobijas, almohadas y prendas de las personas que se encontraban alojadas en el albergue, mientras que los lockers fueron sometidos a una limpieza profunda.

Xicoténcatl explicó que, después de las fumigaciones, el principal problema se concentró en los colchones del dormitorio masculino, donde se mantenía la presencia de los insectos. “Lo último que nos dimos cuenta junto con la Jurisdicción es que los colchones, que son alrededor de 80 del dormitorio de hombres, se pudieron erradicar en paredes, techos y pisos, pero se mantienen en los colchones”, precisó. Por indicación de la Jurisdicción Sanitaria, los colchones afectados fueron aislados en el patio del albergue mientras se determina su disposición final. “La instrucción que nos dio la Jurisdicción es no tocar esos colchones, mantenerlos en el patio en lo que ven cómo los manejan para que no vaya a empeorar la cosa; van a tener que ser desechados porque ahí sí es imposible erradicar las chinches”, agregó Xicoténcatl. Manzano explicó que varios de los colchones retirados son de espuma, un material en el que los insectos pueden esconderse y dejar huevos, lo que dificulta su control.

El coordinador añadió que personal sanitario aplicó un químico de nueva generación para fumigar la totalidad del inmueble, desde la caseta de acceso hasta las oficinas, para lo cual voluntarios y huéspedes colaboraron resguardando pertenencias y despejando los módulos. CONVOCAN A COLECTA Ante la necesidad de sustituir los colchones, colectivos de Saltillo se sumaron a la convocatoria para reunir 80 unidades. La prioridad son los colchones individuales, aunque también pueden recibirse matrimoniales o king size. ”Estamos apelando a la ciudadanía, quien tenga colchonetas o colchones individuales, si alguien tuviera la posibilidad de donarnos uno les agradeceríamos muchísimo porque no podemos usar los que ya teníamos”, expresó Xicoténcatl. Respecto a las características del apoyo, Manzano especificó: «Pedimos que sean individuales, no importa si son usados, siempre y cuando estén limpios y en buen estado». Asimismo, aclaró que en caso de recibir piezas matrimoniales o king size, estas se reasignan a familias refugiadas que concluyen su proceso y comienzan a equipar su vivienda en Saltillo. “Las características de los colchones pedimos que sean individuales, no importa si son usados, siempre y cuando estén limpios y en buen estado”, señaló Manzano. Explicó que los colchones de mayor tamaño pueden ser aprovechados por personas que dejan el albergue y encuentran una vivienda en Saltillo, así como por familias refugiadas o solicitantes de refugio que requieren muebles para instalarse. Las donaciones pueden entregarse directamente en la Casa del Migrante Saltillo. También se puede solicitar una ruta de recolección mediante el número de WhatsApp 844 182 3139, ya que el albergue no cuenta con un vehículo destinado específicamente a recoger colchones. Manzano señaló que previamente se solicitó apoyo al DIF, así como donaciones de colchones a ACNUR y a la Organización Internacional para las Migraciones, sin que hasta ahora se haya concretado la reposición.

Manuel Rodríguez Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste. Instagram: disruptive_mx