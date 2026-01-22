Precios de seguros médicos se disparan en el inicio de 2026

El seguro de gastos médicos en México arrancó 2026 con fuertes incrementos en precios, presionados por la inflación en el sector y el impacto fiscal tras la eliminación de la deducibilidad del IVA que enfrentará este año, retroactiva a 2025.

EL UNIVERSAL confirmó el incremento de 6% en el seguro de gastos médicos de GNP a partir del 19 de enero.

En Seguros Ve por Más aumentará alrededor de 10%, también en febrero.

Esas alzas son adicionales al incremento que se aplica al arranque de cada año.

Consultadas sobre el tema, GNP y Ve por Más declinaron comentar al respecto.

Así, dependiendo de la edad, el deducible y otros factores, los incrementos pueden llegar a 22%, pero en el caso de adultos mayores sería de hasta 40%.

Bupa también aumentó el precio de su seguro de gastos médicos mayores y, según información enviada a sus clientes, a partir del 1 de marzo tendrá un alza general de 5.5% que aplicará tanto a pólizas nuevas como a renovaciones, en los segmentos nacional e internacional.

Bupa precisó que este incremento no afecta el alcance de los beneficios de los productos ni implica modificar las comisiones vigentes.

Detalló que en sus productos de la gama internacional se aplicarán ajustes tarifarios específicos de entre 11% y 15%.

De acuerdo con la líder de consultoría, corretaje y analítica de datos en WTW, Areli Pérez, en el caso de los seguros colectivos en empresas se ha detectado un impacto de 8% a 12% en su precio, a consecuencia del cambio fiscal que enfrentarán a partir de este año, pero además habrá un ajuste más por las presiones en inflación médica.

“Anteriormente, como lo podían acreditar en su contabilidad, no tenían que enterar el IVA completo a Hacienda. Al tener este efecto del tema del IVA y tener que enterar y no poder acreditar ese gasto del siniestro, pues obviamente es un impacto importante para las aseguradoras”, dijo.

“Dependiendo de cada empresa, hay una variación que va de 8% a 12%. El impacto se verá en 2026 en las negociaciones que estamos haciendo de renovaciones de grupo en pólizas para empresas”.

Pérez recordó que las estimaciones de WTW para este año colocan a la inflación médica entre 14% y 15%, impacto que cada año se considera para calcular el encarecimiento del seguro de gastos médicos.

”Este será un impacto adicional. Los equipos de suscripción de las aseguradoras anteriormente tomaban una siniestralidad sin IVA y ahora van a considerar este impacto”, detalló.

La especialista dijo que mientras las pólizas grupales tendrán esa afectación, en el caso de las individuales, contratadas por personas o familias, se estima que los aumentos promedio serán de 12% a 15%.

En su opinión, difícilmente una persona o una familia decidirá cancelar su seguro de gastos médicos y recurrir al sistema de salud público, debido a las carencias que tiene.

Además, se espera que las aseguradoras ofrezcan otras alternativas a sus clientes para contrarrestar los efectos de un fuerte incremento de precios al arranque de 2026.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la penetración del seguro de gastos médicos en México mantiene un lento desempeño.

Al cierre de 2024, apenas 10% de la población contaba con este tipo de protección, proporción que no ha cambiado desde 2020.

¿Protección inaccesible?

En opinión del presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Erick Ocampo, los aumentos promedio en el seguro de gastos médicos serán de hasta 23%, lo cual añade presiones a la población que busca otro tipo de servicios de salud más eficientes que en el sector público.

”Estamos convirtiendo los seguros de gastos médicos en un artículo de privilegio para las clases altas. Y el gobierno, en lugar de incentivar la participación, pareciera que está fomentando que solamente las altas clases puedan acceder a un servicio de salud”, dijo.

En su opinión, si bien los ajustes hacendarios obedecen a un principio de recaudación legítimo, conllevan el riesgo de que este año la colocación de seguros pueda disminuir ante los impactos inflacionarios y fiscales, con lo cual los agentes tienen que convertirse en una especie de mediador para hacer que sean efectivos los derechos del asegurado al comprar una póliza y al hacer el esfuerzo por mantener la contratación de su producto.

El Dato

