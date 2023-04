Acuña: ‘Ponte a estudiar burrita’, dice la morenista Paloma de los Santos a su contrincante (video)

“Yo creo que todo esto que me está pasando por medio de la impugnación es porque le está sacando al debate. No me van a tumbar la candidatura porque no hay elementos y traigo al mejor abogado que me está defendiendo. Así que mi reyna, ponte a estudiar de una vez, burrita”, expresó.

En el video también menciona que Claudia Aldrete le había pedido ser su suplente antes de que se tomara la decisión, y que está planeando “dejarse perder”.

“Vas a quedar al descubierto. ¿Y sabes cómo vas a hablar en el debate?... (sonidos de burro) Así. Así que póngase a estudiar mi reina, y deje de andar mandando impugnaciones”, concluye el video.