Acuña contará con más personal judicial en 2026, anuncia Mery Ayup

ACUÑA, COAH.- Durante una visita reciente a la Región Norte de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, informó que Acuña contará con más personal judicial en 2026, con el objetivo de fortalecer la atención en materia familiar y agilizar procesos en dicha jurisdicción.

El funcionario explicó que el municipio incorporará un juez adicional en materia familiar, así como psicólogos y trabajadores sociales que se sumarán al Centro de Evaluación Psicosocial. Señaló que estas incorporaciones responden al crecimiento operativo que ha tenido la estructura judicial en este punto de la frontera.

Recordó que anteriormente Acuña operaba únicamente con dos jueces penales y dependía de la carga de trabajo de Piedras Negras. Actualmente, dijo, el municipio cuenta ya con cuatro jueces penales, lo que permite conformar un tribunal completo y mantener un juez adicional para fortalecer la respuesta institucional. Con ello, sostuvo, la carga en Piedras Negras se ha aliviado, permitiendo distribuir el trabajo de manera más equilibrada.

En su exposición, Mery Ayup planteó que la justicia federal debería contar con un fondo que pudiera distribuirse entre los estados, debido a las responsabilidades que enfrentan los poderes judiciales locales. Explicó que el 80 por ciento de los juicios en el país se resuelven en los tribunales estatales, mientras que el 20 por ciento restante llega a instancias federales, por lo que la mayor parte de la atención recae en las entidades.

También destacó que, tras la reciente renovación del Poder Judicial estatal, donde fueron elegidos 90 jueces y juezas —45 mujeres y 45 hombres—, la política institucional se ha centrado en mantener cercanía con la ciudadanía, atender casos con oportunidad y evitar prácticas dilatorias en los juicios.

Además, informó que se realizan conversatorios entre magistrados y jueces para unificar criterios y discutir asuntos relevantes en áreas como materia familiar —donde destacan convivencia, custodia y pensión alimenticia—, así como temas de reconocimiento o desconocimiento de paternidad. En el ámbito civil, señaló que los asuntos más frecuentes tienen relación con juicios sucesorios intestamentarios.

En materia penal, indicó que uno de los temas de mayor atención es la violencia familiar, con el objetivo de esclarecer hechos y evitar que los procesos legales se utilicen de manera indebida para obstaculizar la convivencia entre hijos y alguno de sus padres.

(Con información de medios locales)