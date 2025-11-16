¿Cuáles son los precios del gas LP en Coahuila del 16 al 22 de noviembre?

Coahuila
/ 16 noviembre 2025
    ¿Cuáles son los precios del gas LP en Coahuila del 16 al 22 de noviembre?
    Varias regiones de Coahuila reflejaron ligeras reducciones en el costo del combustible respecto al periodo anterior. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Las tarifas autorizadas por la CNE muestran variaciones importantes entre regiones, con diferencias marcadas en los costos por kilogramo y litro según la zona de distribución

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó la lista de precios máximos del gas LP que estarán vigentes en Coahuila del 16 al 22 de noviembre de 2025, actualización que confirma variaciones importantes entre las regiones del estado y permite comparar el comportamiento del combustible respecto a la semana previa.

Durante el periodo anterior (9 al 15 de noviembre), municipios como Acuña, Ocampo y parte de la zona centro presentaron costos ligeramente superiores, ya que Acuña pasó de $18.73 a $18.64 por kilogramo, mientras que Ocampo disminuyó de $19.18 a $19.09. De igual forma, Castaños, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Sacramento y Sierra Mojada bajaron de $20.60 a $20.50, reflejando un ajuste marginal a la baja.

En contraste, municipios como San Pedro, que la semana pasada reportó $21.09, ahora quedó en $20.99, manteniéndose entre los montos más elevados del estado, aunque con una ligera reducción. Lo mismo ocurrió en Arteaga, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, donde el precio máximo pasó de $20.54 a $20.44 por kilogramo.

En la zona norte y región de los Cinco Manantiales, los costos también registraron descensos moderados. Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza, que la semana pasada se ubicaron en $17.55, quedaron en $17.46 por kilogramo. Allende, Morelos y Villa Unión pasaron de $18.85 a $18.75, manteniéndose en un rango intermedio dentro de la actualización estatal.

En municipios de la región centro y la carbonífera, la tendencia fue similar. Francisco I. Madero descendió de $20.08 a $19.98, mientras que Candela, Frontera, Monclova, Nadadores y San Buenaventura bajaron de $19.59 a $19.49. Para Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas, el ajuste fue de $19.20 a $19.10 por kilogramo.

Parras registró uno de los cambios más notorios dentro de su zona, al bajar de $19.92 a $19.82, aunque se mantiene por encima del promedio estatal.

En el caso de Matamoros, Torreón y Viesca, el precio máximo pasó de $20.21 a $20.11, manteniéndose dentro del grupo de municipios con tarifas más altas, solo por debajo de San Pedro.

La CNE confirmó que estos precios estarán vigentes hasta el 22 de noviembre, fecha en la que se publicará un nuevo ajuste acorde al comportamiento del mercado y los costos logísticos en cada zona del estado.

