Acuña: continúa la búsqueda de Ángel Eleaquim, desaparecido desde hace más de seis meses
ACUÑA, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una Alerta AMBER para reforzar la búsqueda de Ángel Eleaquim Reyes Renovato, un adolescente de 17 años reportado como no localizado en Ciudad Acuña. La decisión se tomó tras la actualización de los protocolos de búsqueda y a solicitud de la autoridad encargada, con el objetivo de ampliar la difusión y sumar la colaboración ciudadana.
De acuerdo con la información oficial, Ángel fue visto por última vez el 6 de mayo de 2025 en la colonia 5 de Mayo. Desde ese día no se tiene conocimiento de su paradero, lo que derivó inicialmente en la emisión de una cédula de búsqueda. Sin embargo, al no obtener resultados y ante la necesidad de intensificar los esfuerzos, se determinó elevar el caso a Alerta AMBER.
El reporte de la Fiscalía detalla que Ángel nació el 25 de diciembre de 2008, tiene 17 años, mide 1.65 metros, pesa aproximadamente 65 kilos y es de nacionalidad mexicana. Su complexión es regular y su cabello castaño. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera azul marino y sandalias del mismo color. No se reportaron señas particulares.
La autoridad estatal reiteró el llamado a la población de Ciudad Acuña y municipios cercanos para aportar cualquier información que pueda contribuir a ubicarlo. Recordó que los primeros días tras una desaparición son determinantes, por lo que la difusión oportuna y las aportaciones ciudadanas son clave en la localización de personas menores de edad.
Los datos oficiales señalan que cualquier información puede ser reportada a los números de emergencia 911, al teléfono (555) 346 25 16 o mediante los canales establecidos por Alerta AMBER Coahuila. La Fiscalía insistió en que toda comunicación recibida será atendida de inmediato para dar seguimiento a posibles indicios.
La activación de la Alerta AMBER mantiene a las corporaciones de búsqueda y a las áreas especializadas en coordinación permanente, con el propósito de ampliar el radio de localización y fortalecer el análisis de la información disponible. Las autoridades reiteraron que el caso continúa abierto y en investigación.