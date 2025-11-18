Acuña: continúa la búsqueda de Ángel Eleaquim, desaparecido desde hace más de seis meses

ACUÑA, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una Alerta AMBER para reforzar la búsqueda de Ángel Eleaquim Reyes Renovato, un adolescente de 17 años reportado como no localizado en Ciudad Acuña. La decisión se tomó tras la actualización de los protocolos de búsqueda y a solicitud de la autoridad encargada, con el objetivo de ampliar la difusión y sumar la colaboración ciudadana.

De acuerdo con la información oficial, Ángel fue visto por última vez el 6 de mayo de 2025 en la colonia 5 de Mayo. Desde ese día no se tiene conocimiento de su paradero, lo que derivó inicialmente en la emisión de una cédula de búsqueda. Sin embargo, al no obtener resultados y ante la necesidad de intensificar los esfuerzos, se determinó elevar el caso a Alerta AMBER.

