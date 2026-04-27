Acuña: Fiscalía descarta investigación por muertes en kayaks; no hay delito

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Acuña
/ 27 abril 2026
    Acuña: Fiscalía descarta investigación por muertes en kayaks; no hay delito
    La actividad, en la que participaban alrededor de 20 personas, terminó en tragedia cuando varios kayaks volcaron cerca de la Presa de la Amistad. REDES SOCIALES

Una expedición en kayak fue arrastrada por una fuerte corriente en el río Bravo, lo que provocó la volcadura de embarcaciones y la muerte de dos participantes

Luego de la muerte de dos hombres durante una expedición en kayak en el río Bravo, en la franja de Ciudad Acuña, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que, hasta el momento, no existe una investigación abierta por responsabilidades penales.

Fue el pasado fin de semana cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento de dos hombres a bordo de estas embarcaciones, en una actividad que, según medios locales, habría sido coordinada por la agencia Maverik Fishing.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/buscan-a-menor-hondureno-desaparecido-en-piedras-negras-HJ20296203

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, la expedición, integrada por alrededor de 20 personas, fue sorprendida por una fuerte corriente que provocó que varios kayaks se volcaran.

Uno de los hombres, identificado como Roberto Enríquez de la Garza, subdirector técnico de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, perdió la vida tras percatarse de que uno de los kayaks se había volteado con un joven de 17 años, de nombre José Ortiz, quien también falleció.

En ambos casos, la causa de muerte fue determinada como ahogamiento, en hechos ocurridos cerca de la Presa de la Amistad.

Luego de que las autoridades recabaron la información en torno al caso, se confirmó que se trató de un accidente y que no existen elementos para acreditar la comisión de un delito, además de que no se ha presentado alguna denuncia.

En redes sociales, diversas personas que participaron en la expedición, así como organizadores, han difundido testimonios en los que señalan que se intentó evitar la tragedia; sin embargo, el incidente terminó con la muerte de ambos participantes.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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