Acuña: Fiscalía descarta investigación por muertes en kayaks; no hay delito

Fue el pasado fin de semana cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento de dos hombres a bordo de estas embarcaciones, en una actividad que, según medios locales, habría sido coordinada por la agencia Maverik Fishing.

Luego de la muerte de dos hombres durante una expedición en kayak en el río Bravo, en la franja de Ciudad Acuña , la Fiscalía General del Estado dio a conocer que, hasta el momento, no existe una investigación abierta por responsabilidades penales.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, la expedición, integrada por alrededor de 20 personas, fue sorprendida por una fuerte corriente que provocó que varios kayaks se volcaran.

Uno de los hombres, identificado como Roberto Enríquez de la Garza, subdirector técnico de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, perdió la vida tras percatarse de que uno de los kayaks se había volteado con un joven de 17 años, de nombre José Ortiz, quien también falleció.

En ambos casos, la causa de muerte fue determinada como ahogamiento, en hechos ocurridos cerca de la Presa de la Amistad.

Luego de que las autoridades recabaron la información en torno al caso, se confirmó que se trató de un accidente y que no existen elementos para acreditar la comisión de un delito, además de que no se ha presentado alguna denuncia.

En redes sociales, diversas personas que participaron en la expedición, así como organizadores, han difundido testimonios en los que señalan que se intentó evitar la tragedia; sin embargo, el incidente terminó con la muerte de ambos participantes.