Acuña: más de 20 mil visitantes esperan en el Running Las Vacas durante el fin de semana

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Acuña
/ 21 marzo 2026
    Acuña: más de 20 mil visitantes esperan en el Running Las Vacas durante el fin de semana
    El evento contará con más restaurantes, sanitarios y actividades para mejorar la experiencia de los asistentes. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Running Las Vacas prevé la llegada de 20 mil visitantes en su vigésima edición, consolidándose como un evento clave para el turismo y la economía de Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- Con el arranque este sábado de la vigésima edición del Running Las Vacas, el director de Turismo Municipal, Jesús Carbajal, anunció que se esperan alrededor de 20 mil visitantes durante los tres días de actividades, consolidando al evento como uno de los más importantes de la región.

Carbajal destacó que este año se repite la fórmula que resultó exitosa en la edición anterior, pero con mejoras significativas: mayor número de restaurantes, más sanitarios disponibles y nuevas dinámicas para mantener al público entretenido.

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Entre las novedades, se busca evitar tiempos muertos entre cada corrida, por lo que se han programado actividades intermedias como carreras de costales, competencias de botargas y juegos familiares.

El funcionario subrayó que las condiciones climáticas favorecen la organización, a diferencia del año pasado, cuando la lluvia complicó la logística con encharcamientos en el terreno.

$!El Running Las Vacas se consolida como uno de los principales motores de derrama económica en la región.
El Running Las Vacas se consolida como uno de los principales motores de derrama económica en la región. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Para medir el impacto turístico y económico, se contará con un equipo de 20 encuestadores que recabarán información sobre gasto promedio, procedencia de los visitantes y percepción general del evento.

“Esta celebración corresponde al 20 aniversario del Running Las Vacas, aunque es la feria número 15, ya que durante seis años se suspendió por la pandemia y otros factores”, precisó Carbajal.

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El director de Turismo enfatizó que el Running Las Vacas se ha consolidado como un motor clave para la economía local. La llegada de miles de visitantes genera una derrama económica significativa en hoteles, restaurantes, comercios y servicios, además de proyectar a Ciudad Acuña como un destino atractivo para el turismo familiar, tanto nacional como internacional.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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