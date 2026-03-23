Acuña: recomiendan hábitos para reducir el riesgo de cáncer de próstata autoridades de Salud Municipal

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Acuña
/ 23 marzo 2026
    Acuña: recomiendan hábitos para reducir el riesgo de cáncer de próstata autoridades de Salud Municipal
    Especialistas recomiendan chequeos periódicos para detectar a tiempo la enfermedad. ARCHIVO

Autoridades señalaron que la prevención y detección oportuna son fundamentales para reducir riesgos en hombres adultos

ACUÑA, COAH.- Prevenir el cáncer de próstata no depende de una sola acción, sino de un conjunto de decisiones cotidianas: comer mejor, mantenerse activo, evitar sustancias nocivas y acudir a revisiones médicas periódicas, señaló Cariño Estrada Lomelí, directora de Salud Municipal de Acuña.

“Estos hábitos también ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas comunes con la edad. La clave está en empezar poco a poco y convertir los cambios en parte natural de la rutina, porque cuidar la próstata es cuidar todo el cuerpo”, afirmó.

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Explicó que el cáncer de próstata es una de las principales causas de enfermedad oncológica en hombres adultos, especialmente a partir de los 50 años. Aunque la genética influye, cada vez hay más evidencia de que el estilo de vida juega un papel clave en su desarrollo.

Este tipo de cáncer suele avanzar lentamente y, en muchos casos, no presenta síntomas claros en etapas tempranas. Por ello, la prevención y la detección oportuna son herramientas fundamentales. Ignorar los chequeos médicos puede ser riesgoso, ya que un diagnóstico tardío puede llevar a complicaciones graves e incluso a la muerte.

Entre las medidas de prevención recomendadas se encuentran:

- Mantener una alimentación rica en vegetales y antioxidantes como tomate, brócoli, espinacas y zanahorias.

- Realizar actividad física de manera regular, lo que ayuda a controlar el peso, fortalecer el sistema inmunológico y regular hormonas relacionadas con el crecimiento celular.

- Evitar el consumo de tabaco y moderar la ingesta de alcohol.

- Cuidar el peso corporal y reducir la grasa abdominal.

Finalmente, Estrada Lomelí subrayó que no se trata de dietas extremas, sino de construir hábitos sostenibles que puedan mantenerse a largo plazo. Además, insistió en la importancia de realizar chequeos médicos y pruebas de detección periódicas, ya que atenderse a tiempo puede marcar la diferencia entre la recuperación y un desenlace fatal.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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