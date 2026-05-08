Refuerzan acciones contra el dengue en Piedras Negras; mantienen vigilancia por casos sospechosos

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Piedras Negras
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    Refuerzan acciones contra el dengue en Piedras Negras; mantienen vigilancia por casos sospechosos
    Las autoridades sanitarias aplicaron un cerco sanitario en la colonia Lázaro Cárdenas tras detectarse un caso sospechoso de dengue en el sector. ARCHIVO

Brigadas sanitarias inspeccionaron patios, llantas y recipientes con agua acumulada para eliminar posibles criaderos del mosquito

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria Número 01 intensificó las labores de prevención y control del dengue en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, donde se aplicó un cerco sanitario tras detectarse un caso sospechoso de la enfermedad.

El epidemiólogo Roberto Bellock informó que brigadas del área de vectores realizan recorridos casa por casa para identificar posibles criaderos del mosquito transmisor. Durante las inspecciones se revisan macetas, llantas, recipientes con agua acumulada y aparatos de aire acondicionado en desuso, además de patios y terrenos con maleza o pasto alto, condiciones que favorecen la proliferación del insecto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/mas-de-181-mil-usuarios-cruzaron-de-piedras-negras-a-eagle-pass-en-abril-EB20563456

También se supervisan vehículos abandonados y espacios descuidados donde pudiera acumularse agua. Una vez localizados los criaderos, se aplican tratamientos especiales para eliminar huevecillos y larvas, complementados con acciones de control sanitario en las áreas detectadas.

Como parte del protocolo, el personal toma muestras para analizar la presencia del mosquito y mantener un monitoreo constante de riesgos sanitarios. Bellock destacó la disposición de la ciudadanía, que ha permitido el acceso a los domicilios y colaborado en la aplicación de recomendaciones para evitar la acumulación de agua.

Actualmente se mantienen bajo observación los casos sospechosos, por lo que las medidas preventivas continuarán de manera permanente con el objetivo de frenar la propagación del dengue en la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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