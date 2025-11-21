Acusado de abuso sexual en Acuña, es extraditado desde Estados Unidos

ACUÑA, COAH.— La Fiscalía del Estado, Región Norte II, informó este jueves que Oscar ¨N¨, conocido como “El Piguís”, de 35 años y originario de Acuña, fue entregado a las autoridades mexicanas para responder por el delito de violación. La acción se realizó tras cumplirse la orden de aprehensión emitida el 14 de marzo de 2025.

El detenido fue recibido por la Fiscalía General de la República y agentes de Interpol en las instalaciones del Puente Internacional Acuña–Del Río, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, incluidos U.S. Marshals, ICE y CBP. La operación permitió que la entrega se realizara de manera segura y conforme a los protocolos internacionales de extradición.

La orden de captura había sido emitida por la Jueza de Primera Instancia Especializada en Violencia Familiar contra las Mujeres del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña. La coordinación entre las agencias mexicanas y estadounidenses fue fundamental para la localización, detención y traslado del imputado, destacando la efectividad del trabajo conjunto en casos de alto impacto.

La Fiscalía estatal puntualizó que la colaboración internacional refuerza el cumplimiento de la ley y la capacidad de las autoridades para garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten la justicia en México. Con la entrega de “El Piguís”, se asegura que el proceso judicial continúe bajo la jurisdicción mexicana, permitiendo que se le determinen responsabilidades conforme a la legislación vigente.

(Con información de medios locales)