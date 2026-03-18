Anuncian vuelos comerciales de Acuña hacia Saltillo y Monterrey

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Acuña
/ 18 marzo 2026
    Anuncian vuelos comerciales de Acuña hacia Saltillo y Monterrey
    El Aeropuerto de Ciudad Acuña se prepara para recibir las operaciones de la aerolínea regional. ARCHIVO

ACUÑA, COAH.- A partir de junio o julio de este año, la aerolínea Aerus comenzará a operar vuelos diarios desde Ciudad Acuña hacia Monterrey y Saltillo, informó el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor.

El edil destacó que, tras diversas gestiones con empresas del sector, Aerus mostró interés en establecer operaciones regulares en la frontera, conectando a la ciudad con destinos estratégicos para ejecutivos y residentes.

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“Gracias a las gestiones realizadas con aerolíneas comerciales, Aerus —una compañía regional que ya opera en varias ciudades del norte de México— está a punto de llegar a nuestra ciudad”, subrayó De Hoyos.

En su primera etapa, la aerolínea ofrecerá vuelos directos a Monterrey y Saltillo con frecuencia diaria, lo que facilitará traslados rápidos para negocios, visitas familiares, atención médica y otras necesidades.

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El alcalde agregó que el Aeropuerto de Ciudad Acuña se encuentra en proceso de adecuación para recibir estas operaciones y que los vuelos iniciarán, a más tardar, en el segundo semestre de 2026.

“Estamos preparando el aeropuerto para que Acuña se conecte por aire de manera regular”, puntualizó.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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