Anuncian vuelos comerciales de Acuña hacia Saltillo y Monterrey

ACUÑA, COAH.- A partir de junio o julio de este año, la aerolínea Aerus comenzará a operar vuelos diarios desde Ciudad Acuña hacia Monterrey y Saltillo, informó el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor. El edil destacó que, tras diversas gestiones con empresas del sector, Aerus mostró interés en establecer operaciones regulares en la frontera, conectando a la ciudad con destinos estratégicos para ejecutivos y residentes.

“Gracias a las gestiones realizadas con aerolíneas comerciales, Aerus —una compañía regional que ya opera en varias ciudades del norte de México— está a punto de llegar a nuestra ciudad”, subrayó De Hoyos. En su primera etapa, la aerolínea ofrecerá vuelos directos a Monterrey y Saltillo con frecuencia diaria, lo que facilitará traslados rápidos para negocios, visitas familiares, atención médica y otras necesidades.

El alcalde agregó que el Aeropuerto de Ciudad Acuña se encuentra en proceso de adecuación para recibir estas operaciones y que los vuelos iniciarán, a más tardar, en el segundo semestre de 2026. “Estamos preparando el aeropuerto para que Acuña se conecte por aire de manera regular”, puntualizó.

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