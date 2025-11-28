Aseguran droga y detienen a dos mujeres en operativo en Acuña

Acuña
/ 28 noviembre 2025
    Aseguran droga y detienen a dos mujeres en operativo en Acuña
    Agentes de la AIC detuvieron a dos mujeres en la colonia Gámez Sumarán tras el aseguramiento de varias dosis de droga. FOTO: REDES SOCIALES

En otro operativo en el fraccionamiento Cedros, agentes detuvieron a un hombre buscado por posesión simple de narcóticos

ACUÑA, COAH.- Dos mujeres identificadas como presuntas vendedoras de droga fueron detenidas durante un operativo efectuado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia Gámez Sumarán, en Ciudad Acuña.

La intervención se llevó a cabo sobre la calle 14, donde los elementos ubicaron a las dos sospechosas y procedieron a su aseguramiento tras encontrarles diversas dosis de narcóticos.

Las mujeres fueron identificadas como Lesly ¨N¨, conocida como “La Flaca”, de 28 años, y Alondra ¨N¨, alias “La Nona”, de 25 años. Ambas cuentan con domicilio en la misma colonia donde se registró el operativo.

Según la información difundida por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región Norte II, a las detenidas les fueron aseguradas 32 bolsitas que contenían una sustancia granulada con características de la metanfetamina, así como cuatro bolsitas de plástico negro con hierba verde similar a la mariguana.

En un hecho distinto, pero también relacionado con acciones contra delitos contra la salud, los agentes detuvieron a un hombre identificado como Porfirio ¨N¨, alias “El Pilo”, de 51 años, quien contaba con un mandamiento legal vigente por posesión simple de narcóticos. Esta acción tuvo lugar en la calle Caoba del fraccionamiento Cedros, también en Ciudad Acuña.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. En el caso de las mujeres aseguradas en la colonia Gámez Sumarán, los agentes de la AIC en la región Norte I turnaron el caso al Ministerio Público del Fuero Común, que continuará las investigaciones para establecer su participación en la posible venta y distribución de sustancias prohibidas.

Las autoridades reiteraron que las intervenciones forman parte de los trabajos permanentes para detectar puntos de distribución de droga y ejecutar mandamientos judiciales relacionados con delitos contra la salud en la región.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

