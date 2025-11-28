Fortalecen blindaje y vigilancia en La Laguna: gobernadores de Coahuila y Durango acuerdan operativos conjuntos

Torreón
/ 28 noviembre 2025
    Fortalecen blindaje y vigilancia en La Laguna: gobernadores de Coahuila y Durango acuerdan operativos conjuntos
    Autoridades de ambos estados analizaron la estrategia conjunta para reforzar la vigilancia regional. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Se acordó agilizar el intercambio de información policiaca y homologar protocolos entre los centros de monitoreo de ambos estados

TORREÓN, COAH.- En la Reunión Interestatal de Seguridad Región Laguna, en la que participaron los gobernadores Manolo Jiménez, de Coahuila, y Esteban Villegas, de Durango, se acordó realizar operativos en la zona de La Laguna Coahuila–Durango, mediante un despliegue interestatal e intermunicipal que abarque los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y Torreón.

Durante el encuentro se consolidó una estrategia conjunta para reforzar la vigilancia en la región y fortalecer la coordinación operativa en los límites entre Coahuila y Durango.

TE PUEDE INTERESAR: Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad

“Junto con nuestro vecino Esteban Villegas, gobernador de Durango, el General Colchado, comandante de la XI Región Militar, y los alcaldes de Torreón, Matamoros, Lerdo, Gómez Palacio y nuestros equipos de trabajo, llevamos a cabo la Reunión Interestatal de Seguridad en la que acordamos homologar acciones administrativas, legislativas, operativas y tecnológicas para fortalecer el blindaje de toda La Laguna. En seguridad, seguimos trabajando con mucha fuerza y determinación”, destacó el gobernador Manolo Jiménez.

Los gobiernos de Coahuila y Durango convinieron implementar un esquema de coordinación más ágil, que incluye un intercambio más eficiente de información policiaca, protocolos homologados y una operación sincronizada entre los centros de monitoreo, inteligencia y reacción inmediata.

Este trabajo conjunto permitirá actuar con mayor rapidez ante riesgos, además de fortalecer la presencia de las corporaciones en accesos carreteros y zonas de frontera interna entre ambos estados.

Acompañados por los alcaldes de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo, los mandatarios reafirmaron su compromiso de mantener a La Laguna como una región segura mediante acciones coordinadas y de respuesta inmediata.

En su intervención, Esteban Villegas subrayó que la discreción operativa es clave para mantener la efectividad de las acciones: “Los temas de seguridad no hay que comentarlos tanto; es un error comentar los acuerdos a los que llegamos, porque si no les estás anunciando a los malandros lo que vas a hacer”, expresó, al destacar la importancia de no revelar detalles tácticos.

