Atienden a dos menores que jugaban en zona riesgosa en un crucero de Acuña

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Acuña
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    Atienden a dos menores que jugaban en zona riesgosa en un crucero de Acuña
    La Policía Municipal atendió un reporte sobre dos menores en riesgo en el cruce del libramiento Emilio Mendoza Cisneros y la calle Jorge Luis Flores Enríquez, en la colonia Del Sol, en Acuña, Coahuila. ESPECIAL

La Policía Municipal acudió al libramiento Emilio Mendoza Cisneros, donde el agua acumulada dificultaba que los conductores los distinguieran

ACUÑA, COAH.— Dos menores que jugaban en el agua acumulada en medio de un crucero motivaron la intervención de la Policía Municipal, de Acuña, luego de que un reporte ciudadano alertara sobre el riesgo de que fueran alcanzados por un vehículo.

Los hechos fueron informados este jueves 15 de octubre por la Dirección de Seguridad Pública. La ubicación señalada fue el cruce del libramiento Emilio Mendoza Cisneros con la calle Jorge Luis Flores Enríquez, donde los pequeños se encontraban sobre la vialidad.

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De acuerdo con el reporte municipal, las condiciones en las que jugaban dificultaban que los conductores advirtieran su presencia. La corporación los describió como “prácticamente invisibles” para quienes circulaban por ese punto, lo que elevaba el peligro de un accidente.

El comandante Reyes Iván Olivo Nieto acudió al lugar para atender el aviso. Tras identificar la situación, solicitó la intervención del DIF Municipal y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, con el propósito de brindar atención a los menores.

La alerta ciudadana fue el punto de partida de la movilización. El reporte advirtió que ambos jugaban en medio de la calle, por lo que la actuación policial se centró en atender una situación de riesgo antes de que ocurriera un percance.

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Seguridad Pública atribuyó a la pronta intervención de sus elementos la prevención de un accidente. El peligro descrito por la dependencia estaba relacionado con la presencia de los menores en el espacio de circulación vehicular y la dificultad para distinguirlos mientras jugaban en el agua.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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