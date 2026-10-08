Coahuila: En 10 años, gasto en rentas se dispara... ¡142%!

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    Coahuila: En 10 años, gasto en rentas se dispara... ¡142%!
    El gasto en alquiler ha aumentado considerablemente en la última década, de acuerdo con datos del Inegi. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Inegi documenta que este gasto pasó de 653 a 1,542 pesos trimestrales entre 2015 y 2025; monto se calcula considerando a todos los hogares, incluso aquellos que no alquilan

El gasto promedio destinado al pago de renta en Coahuila aumentó más de 140 por ciento en los últimos 10 años, reveló un análisis realizado a partir de la Encuesta Nacional de Gasto.

La encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que al cierre de 2025 los hogares de Coahuila reportaron un gasto promedio de mil 542 pesos trimestrales por el concepto de alquileres brutos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rentar-en-el-centro-de-madrid-hasta-mas-barato-que-en-el-norte-de-saltillo-HL23937275

Aunque existen diversos bienes y servicios que pueden ser rentados, en esta encuesta el Inegi establece este gasto promedio exclusivamente para el concepto de vivienda.

El monto se calcula a partir del total de los hogares de la entidad, aun cuando muchos de ellos no paguen ningún tipo de renta, debido a que habitan viviendas heredadas o adquiridas mediante créditos hipotecarios.

$!Coahuila: En 10 años, gasto en rentas se dispara... ¡142%!

Este promedio permite medir la evolución del gasto destinado al alquiler de vivienda en las distintas entidades federativas del país, así como comparar cuánto ha aumentado y qué tan elevado es el costo de vivir en cada estado. Sin embargo, en la práctica, las rentas varían de acuerdo con la zona residencial, el tipo de inmueble y las condiciones de seguridad del área.

De acuerdo con los resultados, el gasto promedio trimestral en Coahuila aumentó 142 por ciento respecto a hace una década. En 2015, según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el gasto promedio por hogar por concepto de alquileres brutos en la entidad era de 653 pesos trimestrales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-llaman-a-aplicar-regulaciones-ante-alza-en-precios-de-vivienda-PH16666191

La comparación entre ambas mediciones también permite observar que Coahuila pasó de ocupar el lugar 14 entre las entidades con mayor gasto en rentas al lugar 12.

Entre las entidades con los mayores gastos promedio por alquileres en 2025 se encuentran Ciudad de México, con 5 mil 61 pesos trimestrales por hogar; Querétaro, con 5 mil 16 pesos; Baja California Sur, con 4 mil 448; Baja California, con 3 mil 872, y Quintana Roo, con 3 mil 324 pesos.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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