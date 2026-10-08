¿Va Chuma Montemayor para San Lázaro?

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Opinión
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    ¿Va Chuma Montemayor para San Lázaro?

En caballo de hacienda va Chuma Montemayor para San Lázaro, en caso de que se concrete su inclusión como candidato a diputado federal por el distrito 3 electoral.

El aún secretario de Desarrollo Rural se enfrentará al morenista Poncho Almeraz, que viene de perder la elección a la alcaldía de Monclova con Carlos Villarreal.

Chuma se encuentra en ruta para la obtención de la candidatura del PRI y cuenta con el apoyo de la estructura oficial en Monclova, Sabinas y el resto de los municipios, con Mejora de por medio.

No le crean, pero quienes lo conocen de años juran que ser diputado federal ha sido el gran sueño del político sabinense.

Y está a punto de lograrlo...

https://vanguardia.com.mx/opinion/lo-mejor-es-que-ahmsa-regrese-al-gobierno-fidel-DO23962414

QUE SE ENFERME

En Múzquiz, empresarios y ganaderos están muy descontentos con la alcaldesa Laura Jiménez por dar toda la obra municipal a las empresas de su esposo Héctor García, alias “Gachupín”.

Según los ipecos, están peor que cuando gobernaba Tania Flores y su parentela, pues al menos sabían que no les caía obra porque la autoridad municipal era morenista.

Trabajaron en la elección pasada para hacer ganar a Laura Jiménez, pero una vez que ésta llegó al poder se olvidó de todos y, junto con el diputado local electo, se apropiaron de obras y contratos.

Los empresarios han intentado quejarse de los “Gachupines” ante el inquilino principal de Palacio Rosa, pero se detienen en seco cuando se les pide con amabilidad que apoyen a Laurita.

Ahora, algunos proponen que, por el bien de Múzquiz, enfermen a la alcaldesa, como pasó con el edil con licencia de Nueva Rosita, Óscar Ríos, para que la retiren de la presidencia municipal.

INVITAN A MAESTRÍA

La Universidad Autónoma de Coahuila abrió inscripciones para la maestría en Ingeniería Bioquímica 2027.

La convocatoria está dirigida a egresados de las carreras de Ingeniero Bioquímico, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Biotecnología y Químico Industrial.

La maestría iniciará en enero del 2027, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la unidad Torreón.

REVELAN INVESTIGACIÓN DE EU CONTRA EXGOBERNADOR

Agencias de Estados Unidos mantienen abierta una presunta investigación en contra un exgobernador, por supuestos delitos cometidos durante su gobierno estatal.

El dossier, según fuentes de EU, se encuentra sellado y cuenta con testimonios de testigos protegidos sobre temas de corrupción durante su gestión como gobernador de Coahuila.

Hay otros delitos pendientes de aclarar en la investigación, pero de momento el de corrupción es el que más resalta.

Parte de la averiguación ya circula en redes de WhatsApp por enemigos políticos.

Por lo pronto, es mejor que no le haga cosquillas al tigre y evite cruzar a Estados Unidos.

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