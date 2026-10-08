Conjuro ambiental

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, aseguró que México no está en condiciones de aplicar la fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de gas comercial en este momento.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que un grupo científico y técnico convocado por el Gobierno Federal determinó que, de considerarse alguna viabilidad futura bajo estrictos criterios de protección, esta técnica sólo sería aplicable en la Cuenca Sabinas-Burro-Picachos (ubicada entre Coahuila y Nuevo León) y en la Cuenca de Burgos (en Tamaulipas).