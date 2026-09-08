Bloquean Libramiento Sur-Poniente para exigir electrificación en La Estrella en Acuña, Coahuila

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    Bloquean Libramiento Sur-Poniente para exigir electrificación en La Estrella en Acuña, Coahuila
    Habitantes de La Estrella, en Acuña, Coahuila, bloquearon este martes el Libramiento Sur-Poniente para exigir atención a su demanda de electrificación. CORTESÍA

Habitantes del sector interrumpieron el paso vehicular este martes, pese a que los trabajos de electrificación ya se encuentran en marcha con participación de la CFE

ACUÑA, COAH.- Habitantes del sector conocido como La Estrella bloquearon este martes el Libramiento Sur-Poniente de Ciudad Acuña para exigir atención a la demanda de energía eléctrica en esta zona del poniente de la ciudad, provocando afectaciones a la circulación vehicular.

La protesta se llevó a cabo en un contexto en el que la electrificación de La Estrella ya se encuentra en proceso. Durante agosto, el Gobierno Municipal informó sobre la supervisión de trabajos y proyectos en distintos sectores de Acuña, incluyendo acciones relacionadas con la atención de las necesidades de los habitantes de La Estrella.

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De manera paralela, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició trabajos para instalar infraestructura eléctrica en el sector. El objetivo es avanzar en la creación de las condiciones necesarias para que los habitantes puedan contar con suministro formal de energía eléctrica.

El proyecto también ha sido señalado por autoridades municipales, quienes han informado que existe coordinación con la CFE para avanzar en la electrificación de La Estrella y otros sectores del municipio.

En este contexto, los habitantes decidieron trasladar su inconformidad al Libramiento Sur-Poniente, donde interrumpieron el paso vehicular y generaron afectaciones para conductores que utilizan diariamente esta importante vía de comunicación.

Versiones difundidas en redes sociales reportaron sobre un presunto enfrentamiento entre manifestantes y un automovilista, debido a que una camioneta relacionada con una persona que habría intentado romper el cerco de la protesta para trasladar a un familiar enfermo.

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Los trabajos de electrificación ya se encuentran en marcha y cuentan con participación de la Comisión Federal de Electricidad y del Gobierno Municipal.

La toma del Libramiento Sur-Poniente representa, entretanto, una afectación directa para la movilidad de Ciudad Acuña, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar el tramo bloqueado y considerar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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