Cae ‘El Ingeniero’ con droga durante operativo y cateo en Acuña, Coahuila

ACUÑA, COAH.- Un hombre identificado como Víctor “N”, de 53 años, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante un cateo ejecutado en el fraccionamiento Cedros, de Acuña, Coahuila, donde además fueron asegurados aproximadamente 2.5 kilogramos de una sustancia con características similares a la marihuana. La diligencia fue realizada por agentes de la AIC adscritos a la Región Norte II de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de una orden judicial girada para revisar un domicilio localizado sobre la calle Ojaranz, en ese sector habitacional de Ciudad Acuña.

Durante la intervención fue detenido Víctor “N”, identificado también con el alias de “El Ingeniero”, por su probable participación en hechos relacionados con la posesión de narcóticos. La acción se desarrolló dentro del inmueble mientras las corporaciones mantenían un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad. Al efectuar la revisión, los agentes localizaron cinco paquetes transparentes que contenían hierba verde y seca con características similares a las de la marihuana. El peso conjunto de la sustancia fue estimado en aproximadamente 2.5 kilogramos. El cateo contó con la participación coordinada de corporaciones pertenecientes a los tres niveles de gobierno, dentro de las acciones que se mantienen en Acuña contra los delitos relacionados con la posesión y distribución de narcóticos. Una vez concluida la diligencia, el detenido y los cinco paquetes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del señalado.

El fraccionamiento Cedros ha sido escenario durante este año de otras diligencias relacionadas con investigaciones por delitos contra la salud. En mayo pasado, agentes de la AIC realizaron otro cateo en un domicilio de la calle Roble, después de investigaciones derivadas de denuncias relacionadas con la presencia de sustancias ilícitas. La Fiscalía mantiene operativos y cateos en distintos sectores de Acuña como parte de las investigaciones destinadas a ubicar puntos donde presuntamente se almacenan o distribuyen narcóticos.

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