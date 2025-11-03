Canaco Acuña logra avances para habilitar nuevo carril TAG en el puente internacional

ACUÑA, COAH.- Con el propósito de mejorar la movilidad fronteriza y agilizar los cruces vehiculares, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acuña (Canaco) gestionó ante Caminos y Puentes Federales (Capufe) la habilitación de un nuevo carril con sistema de pago electrónico TAG en el puente internacional.

El presidente de la cámara, José Santos Gómez Arizpe, acudió a las oficinas centrales de Capufe en la Ciudad de México para dar seguimiento a la solicitud formal del sector comercial. Durante el encuentro, expuso la creciente demanda de los usuarios que utilizan el TAG y el carril Sentri, lo que ha generado saturación en las horas pico.

“Cada día son más los conductores que optan por el pago electrónico, por eso es urgente una revisión de la infraestructura operativa del puente”, señaló Gómez Arizpe.

La propuesta de Canaco consiste en habilitar el carril de extremo derecho para pagos con TAG, con el objetivo de descongestionar el carril de transporte de carga, mejorar la experiencia de cruce para vehículos ligeros y fortalecer la eficiencia del paso internacional.

Como respuesta, Capufe informó que ya se realizan trabajos de adecuación eléctrica que permitirán implementar el sistema TAG en todos los carriles, con una fecha estimada de operación a partir de diciembre de este año.

“Seguiremos impulsando gestiones que representen los intereses de nuestra comunidad y promuevan soluciones concretas para mejorar la experiencia de cruce en nuestra región”, concluyó el dirigente empresarial.