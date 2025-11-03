Canaco Acuña logra avances para habilitar nuevo carril TAG en el puente internacional

Acuña
/ 3 noviembre 2025
    Canaco Acuña logra avances para habilitar nuevo carril TAG en el puente internacional
    Capufe trabaja en adecuaciones eléctricas para ampliar el servicio de TAG en todos los carriles del puente. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La gestión de comerciantes locales ante Caminos y Puentes Federales busca reducir filas y mejorar la movilidad

ACUÑA, COAH.- Con el propósito de mejorar la movilidad fronteriza y agilizar los cruces vehiculares, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acuña (Canaco) gestionó ante Caminos y Puentes Federales (Capufe) la habilitación de un nuevo carril con sistema de pago electrónico TAG en el puente internacional.

El presidente de la cámara, José Santos Gómez Arizpe, acudió a las oficinas centrales de Capufe en la Ciudad de México para dar seguimiento a la solicitud formal del sector comercial. Durante el encuentro, expuso la creciente demanda de los usuarios que utilizan el TAG y el carril Sentri, lo que ha generado saturación en las horas pico.

TE PUEDE INTERESAR: Pilot Travel Centers abre nuevo centro en Eagle Pass y refuerza el corredor Coahuila–Texas

“Cada día son más los conductores que optan por el pago electrónico, por eso es urgente una revisión de la infraestructura operativa del puente”, señaló Gómez Arizpe.

La propuesta de Canaco consiste en habilitar el carril de extremo derecho para pagos con TAG, con el objetivo de descongestionar el carril de transporte de carga, mejorar la experiencia de cruce para vehículos ligeros y fortalecer la eficiencia del paso internacional.

Como respuesta, Capufe informó que ya se realizan trabajos de adecuación eléctrica que permitirán implementar el sistema TAG en todos los carriles, con una fecha estimada de operación a partir de diciembre de este año.

“Seguiremos impulsando gestiones que representen los intereses de nuestra comunidad y promuevan soluciones concretas para mejorar la experiencia de cruce en nuestra región”, concluyó el dirigente empresarial.

Temas


comercio
aduanas
tránsito

Localizaciones


Acuña

true

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
true

‘Yo no fui, fue Teté’, el estribillo exculpatorio de la 4T
true

Sheinbaum copia a Peña Nieto su ‘Plan Michoacán’
Labor. El colorido stand de Etiqus, empresa saltillense especializada en etiquetas premium, cautivó a los asistentes del Festival Mundo Mezcal 2025 con su propuesta que fusiona tecnología, diseño y tradición mexicana.

Coahuila brilla en festival ‘Mezcalero’