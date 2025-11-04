$!Pilot Travel Centers abre nuevo centro en Eagle Pass y refuerza el corredor Coahuila–Texas

EAGLE PASS, TEXAS.- Con una inversión estratégica que fortalece la conectividad binacional y el desarrollo económico en la frontera, Pilot Travel Centers LLC anunció la apertura de un nuevo centro de viajes dentro del Empire Industrial Park, en Eagle Pass, Texas, a tan solo tres millas de la frontera con Piedras Negras, Coahuila. El complejo se ubica en la intersección de El Indio Highway y Loop 480, punto clave del tránsito transfronterizo entre México y Estados Unidos. La apertura forma parte de una estrategia que busca consolidar a Eagle Pass como un nodo logístico de alto potencial dentro del corredor Coahuila–Texas. TE PUEDE INTERESAR: Llega la ‘Caravana de la Salud’ a Candela con servicios gratuitos

“Este nuevo centro de viajes representa una inversión significativa en el desarrollo económico de Eagle Pass y en la mejora de la experiencia de los conductores que recorren nuestras carreteras”, señaló Beyer Junfin, CEO de Empire Industrial Park, al destacar que la ubicación dentro del parque permitirá atender el creciente flujo de transporte y brindar mayor comodidad, seguridad y eficiencia a los viajeros.