Pilot Travel Centers abre nuevo centro en Eagle Pass y refuerza el corredor Coahuila–Texas

Piedras Negras
/ 4 noviembre 2025
    La apertura consolida a Eagle Pass como un polo logístico binacional de alto potencial. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El nuevo centro de viajes se ubica en el Empire Industrial Park, a tres millas de la frontera con Piedras Negras; La inversión fortalece la competitividad logística del corredor Coahuila–Texas

EAGLE PASS, TEXAS.- Con una inversión estratégica que fortalece la conectividad binacional y el desarrollo económico en la frontera, Pilot Travel Centers LLC anunció la apertura de un nuevo centro de viajes dentro del Empire Industrial Park, en Eagle Pass, Texas, a tan solo tres millas de la frontera con Piedras Negras, Coahuila.

El complejo se ubica en la intersección de El Indio Highway y Loop 480, punto clave del tránsito transfronterizo entre México y Estados Unidos. La apertura forma parte de una estrategia que busca consolidar a Eagle Pass como un nodo logístico de alto potencial dentro del corredor Coahuila–Texas.

“Este nuevo centro de viajes representa una inversión significativa en el desarrollo económico de Eagle Pass y en la mejora de la experiencia de los conductores que recorren nuestras carreteras”, señaló Beyer Junfin, CEO de Empire Industrial Park, al destacar que la ubicación dentro del parque permitirá atender el creciente flujo de transporte y brindar mayor comodidad, seguridad y eficiencia a los viajeros.

$!Pilot Travel Centers abre nuevo centro en Eagle Pass y refuerza el corredor Coahuila–Texas

El proyecto generará empleos directos y derrama económica local, además de servir como ancla comercial para nuevos servicios complementarios como hoteles, talleres, estaciones de conveniencia y restaurantes.

Con esta expansión, Pilot Travel Centers —una de las mayores cadenas de centros de viajes en Norteamérica— refuerza la competitividad del Empire Industrial Park y la posición estratégica de Eagle Pass como punto neurálgico del comercio y transporte entre ambos países.

La iniciativa también fortalece la narrativa regional de que “la frontera se expande”, al traducirse en una inversión tangible, sostenible y de impacto directo para la economía local y la movilidad fronteriza.

