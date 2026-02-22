Capturan en Acuña a prófugo por homicidio en Veracruz

Acuña
22 febrero 2026
    Capturan en Acuña a prófugo por homicidio en Veracruz
    El hombre de 35 años contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio doloso calificado en Veracruz. REDES SOCIALES

El imputado será puesto a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión en el Distrito Judicial de Acayucan, donde se definirá su situación jurídica

(Con información de medios locales)

ACUÑA, COAH.- Un hombre que era buscado por el delito de homicidio doloso calificado en el estado de Veracruz fue detenido en Ciudad Acuña tras un operativo coordinado entre autoridades de Coahuila y la entidad veracruzana.

El imputado fue identificado como Teodoro “N”, alias “El Gordo”, de 35 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por un juez de control del Distrito Judicial de Acayucan, en Veracruz. De acuerdo con información oficial, el mandato judicial estaba relacionado con hechos violentos registrados en el sur de ese estado.

Las investigaciones permitieron establecer que el sospechoso se había trasladado al norte del país con la intención de evadir la acción de la justicia. Fue así como autoridades detectaron que residía en el fraccionamiento Valle del Mirador, en Ciudad Acuña, donde finalmente fue ubicado.

La captura se llevó a cabo mediante labores de inteligencia y seguimiento realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con las fiscalías de ambas entidades. Una vez confirmada su localización, agentes procedieron a ejecutar la orden judicial sin que se reportaran incidentes durante el operativo.

Tras su aseguramiento, Teodoro “N” quedó a disposición de las instancias correspondientes para iniciar los trámites legales de traslado al estado de Veracruz, donde deberá comparecer ante el juez que lo requiere y enfrentar el proceso penal en su contra.

Las autoridades informaron que la detención fue posible gracias a los mecanismos de colaboración institucional entre estados, lo que permitió ubicar al presunto responsable fuera de la entidad donde se le señala por el delito.

En las próximas horas se definirá la logística para su traslado bajo custodia, a fin de que sea presentado ante la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión. Será en esa instancia donde se determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

Con esta acción, el imputado será llevado ante el órgano jurisdiccional competente para responder por el delito de homicidio doloso calificado que se le atribuye en el estado de Veracruz.

(Con información de medios locales)

