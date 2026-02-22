Capturan en Acuña a prófugo por homicidio en Veracruz

Las investigaciones permitieron establecer que el sospechoso se había trasladado al norte del país con la intención de evadir la acción de la justicia. Fue así como autoridades detectaron que residía en el fraccionamiento Valle del Mirador, en Ciudad Acuña, donde finalmente fue ubicado.

La captura se llevó a cabo mediante labores de inteligencia y seguimiento realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con las fiscalías de ambas entidades. Una vez confirmada su localización, agentes procedieron a ejecutar la orden judicial sin que se reportaran incidentes durante el operativo.

Tras su aseguramiento, Teodoro “N” quedó a disposición de las instancias correspondientes para iniciar los trámites legales de traslado al estado de Veracruz, donde deberá comparecer ante el juez que lo requiere y enfrentar el proceso penal en su contra.

Las autoridades informaron que la detención fue posible gracias a los mecanismos de colaboración institucional entre estados, lo que permitió ubicar al presunto responsable fuera de la entidad donde se le señala por el delito.

En las próximas horas se definirá la logística para su traslado bajo custodia, a fin de que sea presentado ante la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión. Será en esa instancia donde se determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

Con esta acción, el imputado será llevado ante el órgano jurisdiccional competente para responder por el delito de homicidio doloso calificado que se le atribuye en el estado de Veracruz.

(Con información de medios locales)