Causa indignación popular el brutal homicidio de motociclista en Acuña

ACUÑA, COAH.- Profunda indignación popular provocó en Acuña el brutal asesinato de Charlie Torres, un joven que fue atacado por la espalda con un garrote de madera mientras permanecía sobre su motocicleta frente a la plaza principal del fraccionamiento Fundadores. La víctima falleció posteriormente en el Hospital General. La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo y quedó registrada por cámaras de videovigilancia del sector, de acuerdo con el reporte del caso. Las grabaciones forman parte de los elementos revisados por las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Charlie se encontraba detenido sobre su motocicleta cuando una persona se aproximó por detrás y lo golpeó en la cabeza con el objeto de madera. Tras cometer la agresión, el atacante se dio a la fuga, mientras el joven quedó en el piso con lesiones de extrema gravedad. El reporte describe un ataque contra la víctima cuando su vehículo permanecía estático frente al espacio público. La secuencia captada por las cámaras permite ubicar el momento en que Charlie habla con un hombre no identificado y el agresor se acerca por la espalda para dirigirle un certero garrotazo en la cabeza. Después del primer golpe, Charlie cae al piso y el atacante asesta 3 golpes más en la cabeza, además de una patada. Corporaciones de auxilio atendieron al lesionado y lo trasladaron de urgencia al Hospital General de Ciudad Acuña. Minutos después de su ingreso, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad del traumatismo craneoencefálico que sufrió.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron tanto al sitio de la agresión como al hospital para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación. En Fundadores, la intervención de las autoridades se concentró en el procesamiento del lugar de los hechos. La revisión de las imágenes de videovigilancia se incorporó a las labores para reconstruir la agresión y establecer la participación del responsable. La muerte de Charlie Torres quedó bajo investigación de la Fiscalía estatal, que realiza las actuaciones relacionadas con el ataque ocurrido frente a la plaza del fraccionamiento.

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