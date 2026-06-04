Coahuila: Golpe de calor en perros y gatos, una emergencia médica que puede ser mortal

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Coahuila: Golpe de calor en perros y gatos, una emergencia médica que puede ser mortal
    Especialistas recomiendan mantener a las mascotas en lugares frescos durante las altas temperaturas. ARCHIVO

Especialista advierte que una mascota puede sufrir complicaciones graves en cuestión de minutos si no recibe atención oportuna

ACUÑA, COAH.- El golpe de calor no solo afecta a las personas durante el verano; también representa un riesgo grave para perros y gatos. Heriberto Leal, especialista de Estética Canina Amigos en Acuña, advirtió que, en apenas 15 minutos sin atención, el cuerpo de una mascota puede colapsar.

“Los perros carecen de glándulas sudoríparas distribuidas en el cuerpo. Su única forma de regular la temperatura es mediante el jadeo y la transpiración a través de las almohadillas de sus patas, un proceso naturalmente lento”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/jacinta-busca-familia-en-saltillo-despues-de-ser-abandonada-y-tener-a-sus-perritos-JA21128256

Entre los síntomas de un golpe de calor se encuentran el aumento del ritmo cardiaco, jadeos excesivos acompañados de saliva y una respiración rápida y nerviosa. La temperatura corporal puede superar los 42 grados centígrados, cuando lo normal oscila entre 38 y 39 grados.

Además, se produce una disminución de azúcar y sales, lo que provoca temblores, debilidad muscular, falta de equilibrio, vómitos y diarrea. “Las mucosas y encías pueden adquirir un tono azulado por la falta de oxigenación en la sangre”, subrayó.

En los casos más graves, el animal puede perder la conciencia y sufrir hemorragias, insuficiencia renal o hepática, daño cerebral e incluso fallo multiorgánico.

Leal recomendó actuar con rapidez. “Para aliviar el calor, basta con proporcionar descanso en un lugar fresco. Lo más importante es mantener la calma y acudir de inmediato al veterinario”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuidado Animal
Golpe De Calor
Mascotas

Localizaciones


Acuña

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durazo y Villarreal, investigados

Durazo y Villarreal, investigados
true

Pleito en la cúpula del gobierno por el desastre en CDMX
El primer caso en Texas fue detectado en un becerro de tres semanas en el condado de Zavala, cerca de Eagle Pass.

Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, cerca de Eagle Pass
Tras el arribo de la paciente al nosocomio, personal médico realizó los protocolos de valoración correspondientes, determinando que la mujer ya no contaba con signos de vida.

Llega adulta mayor sin vida a hospital privado de Saltillo
Bruno García, Josué Zamarrón, Gabriel Aguirre y sus compañeros colocaron a Saltillo entre los mejores equipos escolares del país.

Bulls de Saltillo es subcampeón nacional de flag football
Aseguran que la mayor parte del incremento en los precios del petróleo se produjo a principios de marzo, cuando se interrumpieron los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

FMI dice que subida del crudo provoca inflación, pero el alza se concentró en marzo
La cuenta regresiva avanza en la costa oeste de Estados Unidos para la mayor Copa Mundial de la historia, un torneo marcado por la incertidumbre diplomática que rodea la participación del conjunto iraní.

En plena guerra, el presidente de fútbol iraní trabaja para que su selección vaya al Mundial
Fin de las campañas

Fin de las campañas