Coahuila: Golpe de calor en perros y gatos, una emergencia médica que puede ser mortal

“Los perros carecen de glándulas sudoríparas distribuidas en el cuerpo. Su única forma de regular la temperatura es mediante el jadeo y la transpiración a través de las almohadillas de sus patas, un proceso naturalmente lento”, explicó.

ACUÑA, COAH.- El golpe de calor no solo afecta a las personas durante el verano; también representa un riesgo grave para perros y gatos. Heriberto Leal, especialista de Estética Canina Amigos en Acuña , advirtió que, en apenas 15 minutos sin atención, el cuerpo de una mascota puede colapsar.

Entre los síntomas de un golpe de calor se encuentran el aumento del ritmo cardiaco, jadeos excesivos acompañados de saliva y una respiración rápida y nerviosa. La temperatura corporal puede superar los 42 grados centígrados, cuando lo normal oscila entre 38 y 39 grados.

Además, se produce una disminución de azúcar y sales, lo que provoca temblores, debilidad muscular, falta de equilibrio, vómitos y diarrea. “Las mucosas y encías pueden adquirir un tono azulado por la falta de oxigenación en la sangre”, subrayó.

En los casos más graves, el animal puede perder la conciencia y sufrir hemorragias, insuficiencia renal o hepática, daño cerebral e incluso fallo multiorgánico.

Leal recomendó actuar con rapidez. “Para aliviar el calor, basta con proporcionar descanso en un lugar fresco. Lo más importante es mantener la calma y acudir de inmediato al veterinario”.